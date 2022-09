È trapelata quasi un’ora intera di filmati beta di Diablo IV

Grand Theft Auto 6 non è stato l’unico gameplay trapelato nel fine settimana. I fan di Blizzard vorranno anche sapere che più di 40 minuti di filmati beta di Diablo IV sono stati fatti strada anche su Internet. È il nostro primo sguardo al gameplay inedito, anche se non ufficialmente.

L’utente di Reddit iV1rus ha condiviso i propri risultati su Reddit. Ci sono due video clip separati, uno che dura solo cinque minuti e un altro di circa 38, ospitato su un sito di file. Curiosamente, sembra che la persona che ha rilasciato i video non sia quella che ha giocato al gioco vero e proprio. Puoi sentire due voci confuse che discutono sul video di cinque minuti, riferendosi al “tizio” che stava effettivamente suonando.

Ciò solleva due domande. Come è stato ottenuto questo filmato e da quale fase del ciclo di sviluppo del gioco è tratto? Non possiamo rispondere al primo, ma ci sono filigrane che leggono “build di test privato” sparse sullo schermo in entrambi i video. Ciò suggerisce che il gameplay è stato preso dai “test interni a livello aziendale” menzionati da Blizzard ad aprile. I file beta di Diablo IV sono stati individuati anche su Battle.net a luglio, ma nessuno ha affermato di averne estratto nulla in questo momento.

Per quanto riguarda il gameplay stesso, uno straordinario è il negozio in-game. Blizzard ha recentemente promesso che gli oggetti nel negozio e le ricompense del pass stagionale sarebbero stati cosmetici, non rientranti nella famigerata categoria “paga per vincere”. Da queste clip di gioco, quella promessa sembra essere mantenuta. La manciata di articoli del negozio che possiamo vedere include cose come un cappuccio da caccia al lupo e una skin per armi a forma di ancora.

Diablo IV non ha una data di uscita annunciata al momento, ma sappiamo che supporterà il cross-play tra console e PC al momento del lancio. La serie Diablo arriverà anche su Xbox Game Pass (insieme ad altre proprietà di Activision Blizzard come Call of Duty e Overwatch), anche se non è chiaro se ciò includa lo stesso Diablo IV. Nel frattempo, Blizzard ha rilasciato aggiornamenti trimestrali sul suo blog di sviluppo per tenere aggiornati i fan su come sta andando il gioco.