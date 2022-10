È stato portato alla luce un pilot di una serie TV animata di Kingdom Hearts

Era presente anche una lista di casting, con doppiatori in coppia con alcuni personaggi. Non è un elenco completo di tutti coloro che erano in Kingdom Hearts, ma alcuni dei personaggi principali e dei cattivi avevano già dei doppiatori programmati per loro.

C’era anche una breve proiezione del logo di Kingdom Hearts su uno schermo televisivo, ma lampeggiava solo per un secondo e non mostrava più di quello. Ma Seth ha pianificato di mostrarci filmati animati del pilot di Kingdom Hearts TV in un secondo momento. Sarà interessante vedere come sarebbe l’adattamento televisivo di Kingdom Hearts, anche se vedremo solo il primo episodio.

Nessuna data è stata annunciata per la messa in onda del pilot, ma non sarà troppo lontana. Il pilot non tratterà tutto nella prima avventura di Kingdom Hearts, ma ci farà vedere come sarebbe andato Kingdom Hearts se fosse mai stato pubblicato sullo schermo televisivo. Inoltre, non sarà l’ultima notizia di Kingdom Hearts, poiché sono ancora in programma altri giochi per il futuro.