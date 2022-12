È stato confermato che Monster Hunter Rise e Sunbreak arriveranno sulle console Xbox e PlayStation

Le voci secondo cui Monster Hunter Rise e Sunbreak arriveranno sulle console Xbox e PlayStation sono state finalmente confermate, e potenzialmente prima del previsto. Inizialmente si diceva che fosse un annuncio ai The Games Awards 2022, il team di Capcom ha condiviso che i giocatori possono iniziare a cacciare creature in tutto il villaggio di Kamura e affrontare le numerose creature che li aspettano lì, insieme a Elgado Outpost nell’espansione Sunbreak all’inizio del prossimo anno.

All’inizio di questa settimana, sono iniziate a circolare voci su questi dettagli di Monster Hunter Rise e molti hanno atteso con impazienza l’annuncio imminente. Non sappiamo se l’annuncio sia stato condiviso prima di quanto previsto dal team, ma Geoff Keighly non farà questo annuncio in esclusiva mondiale quest’anno.

Sembra che i giocatori di Xbox e PlayStation avranno l’opportunità di saltare immediatamente all’ultima build del gioco a partire dal 20 gennaio 2023, dando loro la possibilità di iniziare il nuovo anno dando la caccia a enormi mostri e raccogliendo le loro risorse per creare armi. e armatura.

Monster Hunter Rise ha recentemente ricevuto il suo terzo importante aggiornamento dopo l’espansione Sunbreak. Il team di Capcom ha in programma di avere altri due aggiornamenti per Sunbreak, uno nell’inverno 2023 e un altro nella primavera del 2023. L’aggiornamento dell’inverno 2023 avverrà probabilmente quando Monster Hunter Rise sarà disponibile su console Xbox e PlayStation. Si spera che siano trascorse alcune settimane dall’arrivo del gioco su quelle console, dando a quei giocatori la possibilità di macinare e mettersi al passo con gli altri giocatori che hanno già lavorato sodo giocando al gioco per quasi un anno.

Con la primavera 2023 prevista per essere l’aggiornamento finale dopo Sunbreak, dovremo vedere se Capcom annuncerà una seconda espansione per tutti i giocatori di Monster Hunter Rise o se condivideranno il loro prossimo progetto Monster Hunter.