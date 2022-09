E se Celine Dion ed Elliott Smith si innamorassero? Riley & Rochelle si ispira a questa domanda

Dal creatore di Rivali e Spiaggia dell’ecogioco di detective musicale Riley & Rochelle è ispirato da una domanda fantasiosa: e se le leggende della musica degli anni ’90 Celine Dion ed Elliott Smith si incontrassero e si innamorassero? Riley & Rochelleovviamente, non parla di Dion o Smith: parla di Riley e Rochelle, naturalmente, due musicisti immaginari degli anni ’90 di due generi molto diversi.

Il fondatore di Sheinman Games, Tim Sheinman, ha detto a Polygon che stava ascoltando un podcast sugli Oscar del 1998, per il quale Dion è stata nominata Titanico“Il mio cuore andrà avanti” e Smith per Buona Volontà Caccia“Miss Misery”, quando gli è venuta l’idea: “E… se si innamorassero?”

In Riley & Rochelle, il musicista ascolterà il lavoro dei musicisti, leggerà i loro diari e ricercherà le loro vite per mettere insieme chi erano e come si sono innamorati negli anni ’90. Ci sono indizi ovunque: all’interno della musica originale stessa e in altri documenti e registrazioni prima nota. È una nuova interpretazione del genere dei giochi polizieschi musicali su cui Sheinman ha ripetuto per anni in giochi come Rivaliche segue una band di paese alternativo, e Spiaggia dell’ecodove la musica è illegale e tracciata online.

Riley & Rochelle non ha ancora una data di rilascio, ma la sua pagina Steam ha elencato come “prossimamente” su PC Windows e Mac. Sheinman ha detto che è previsto prima del 2023. Costerà $ 14,99.