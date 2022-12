Dune Awakening continua la tendenza del revival di Dune con un nuovissimo MMO Open World

Dune Awakening, l’imminente MMO di sopravvivenza ispirato al franchise di libri di Frank Herbert, ha offerto ai suoi spettatori un altro teaser del gioco. Il trailer, che è stato mostrato durante i The Game Awards, mostra ai giocatori cosa aspettarsi una volta che iniziano ad attraversare le aride terre desolate del gioco.

Imparentato: Fatti prendere a calci da Chuck Norris in Crime Boss: Rockay City

L’anteprima mostra il protagonista che si fa strada attraverso l’arido deserto mentre si stringe l’addome a causa di quella che potrebbe essere una ferita. Strutture disabitate e veicoli abbandonati sono sparsi nell’area mentre continua a cercare un modo per sopravvivere.

Il video alla fine mostra segni di vita mentre le comunità si riuniscono in quello che sembra un mercato. Tuttavia, lo stato del luogo riflette la condizione del mondo di gioco mentre le fazioni continuano a litigare per una sostanza preziosa che si trova solo in quella parte del mondo: la spezia.

Dune Awakening è l’ultimo titolo sviluppato da Funcom, veterano quando si tratta di creare MMO di sopravvivenza. Sono anche responsabili della creazione di una voce a tema simile in Conan Exiles, che è stata rilasciata nel 2017.

Imparentato: Elden Ring si aggiudica il titolo di Gioco dell’anno, battendo God of War e altri ai Game Awards

Con questo in mente, molto probabilmente i giocatori possono aspettarsi un gameplay e meccaniche simili con la loro prossima creazione. Ciò include personaggi personalizzabili, un vasto mondo e creature pericolose in ogni angolo. Le versioni della piattaforma di Dune Awakening potrebbero anche rispecchiare quella di Conan Exiles con il lancio su quasi tutti i sistemi oltre a Nintendo Switch e Mac.

Secondo la fine del video, ora potrai iscriverti alla beta sul sito ufficiale del gioco. Sfortunatamente, non è stata ancora fornita una data di rilascio specifica, quindi per ora dovrai continuare con la fase di beta test del gioco fino a quando non verranno forniti ulteriori dettagli.