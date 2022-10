Due sono incredibili, uno è deludente

La rivelazione dei giochi gratuiti per PS Plus di novembre 2022 è oggi e la selezione Essential è già trapelata con un gioco particolarmente sorprendente mentre un altro è leggermente deludente.

Ottobre è stato un mese fantastico per gli abbonati PlayStation. Sebbene ci fosse una mancanza di giochi spaventosi per Halloween (di nuovo), le aggiunte Extra e Premium di ottobre hanno aggiunto l’eccellente CastleVania Lords of Shadow così come il perfetto Dragon Quest XI S.

Mentre ottobre è stato fantastico, il prossimo mese sarà leggermente migliore grazie a un particolare giveaway.

La data di rivelazione per l’annuncio dei giochi gratuiti PS Plus di novembre 2022 è il 26 ottobre.

Il post sul PlayStation Blog di Sony per ottobre conferma che la data di uscita per il prossimo lotto di omaggi è il 1° novembre. I prossimi omaggi vengono tradizionalmente annunciati l’ultimo mercoledì prima del lancio, ma raramente è successo di lunedì, martedì, giovedì e persino venerdì.

Assicurati di scaricare gli attuali omaggi Essential mentre sono disponibili. Ingiustizia 2 è un fantastico gioco di combattimento con protagonisti i più grandi supereroi e cattivi della DC Comics, e Hot Wheels scatenato è un grande gioco di corse.

Perdita di PS Plus di novembre 2022

I giochi gratuiti PS Plus di novembre 2022 trapelati sono i seguenti:

Nioh 2

Corpi celesti

Collezione Lego Harry Potter

La selezione di cui sopra viene per gentile concessione di Dealabs che trapela gli imminenti omaggi di Sony abbastanza regolarmente e con la massima precisione. Tuttavia, fino all’annuncio di Sony, non sono ufficiali al momento della stesura.

A condizione che la selezione sia vera, quindi Nioh 2 è un botto. Il primo gioco fa già parte del servizio Extra, quindi è fantastico che tutti gli abbonati possano possedere il brillante sequel.

Corpi celesti è un altro bel gioco uscito nel 2021 e ha ricevuto un’accoglienza straordinariamente positiva su Steam.

Il gioco finale, Collezione Lego Harry Potter, è un po’ deludente se sei già abbonato a Premium. È fantastico se sei solo Essential, ma è un gioco già disponibile per i membri Premium.

Sfortunatamente, situazioni come il Collezione Lego Harry Potter stanno diventando comuni. Ad esempio, il giveaway Essential di Ingiustizia 2 per ottobre era già disponibile anche per Extra.

Mentre i giochi gratuiti Essential di novembre 2022 sono trapelati, una delle nostre previsioni promettenti per PS Plus Extra e Premium è Le ombre di Sekiro muoiono due volte.

Questo perché PlayStation Portal segnala che è apparsa l’icona “incluso con PS Plus”. Sekiro sul negozio PSN, cosa che in genere accade prima che un gioco si unisca al servizio di abbonamento. Potrebbe eventualmente unirsi al servizio di PlayStation in un secondo momento, ma speriamo che si unirà il prossimo mese.

A parte Sekirosperiamo anche noi Sackboy Una grande avventura si unirà finalmente a Extra. È una delle pochissime esclusive per console PlayStation che non fa parte di Extra e verrà rilasciata per PC tramite Steam ed Epic Games il 27 ottobre.

