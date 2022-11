Due ore di perdita di gioco di The Callisto Protocol: la cosa più spaventosa per gli sviluppatori

Le perdite sono una parte normale della cultura dei videogiochi ora, nel bene e nel male. Che si tratti di un elenco di personaggi trapelati in MultiVersus o dei primi filmati di Grand Theft Auto 6, siamo abituati a conoscere e vedere i giochi prima del dovuto. L’ultimo argomento è Il Protocollo Callisto, che è a pochi giorni dal rilascio.

Alcuni giocatori hanno messo le mani sulle prime copie del nuovo titolo horror spaziale e, di conseguenza, hanno deciso di pubblicare filmati online. VGC ha una raccolta di tre video che si sommano a circa due ore intere di gioco, quindi puoi seguire quel link se vuoi vederli di persona. Ovviamente, il gioco è ancora a pochi giorni dall’uscita, quindi considerate spoiler tutto ciò che vedete nei video.

Il protocollo Callisto è un gioco horror pensato per spaventare i giocatori, ma poche cose sono più spaventose per uno sviluppatore di fughe di notizie come questa, specialmente così vicino al lancio. È successo a God of War Ragnarok proprio questo mese: le copie del gioco sono state vendute con più di una settimana di anticipo rispetto alla data di uscita. Ciò ha spinto lo sviluppatore Sony Santa Monica a rilasciare una dichiarazione ai fan, quindi vedremo se Striking Distance farà lo stesso per The Callisto Protocol.

Allo stato attuale, il gioco uscirà molto presto. Il protocollo Callisto uscirà venerdì 2 dicembre e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Mancano solo pochi giorni, il che significa che la finestra sui preordini si sta chiudendo se sei interessato a crearne uno. Sono disponibili due diverse edizioni: Day One e Digital Deluxe. Quest’ultimo include il pass stagionale del gioco, che ti dà accesso a diversi pacchetti di contenuti. Uno di questi è il Contagion Bundle, che aggiunge 13 nuovissimi modi per uccidere brutalmente il protagonista Jacob. È una cosa strana da allegare al DLC, ma piace qualcosa che i fan dell’horror apprezzerebbero.