Dredge, il gioco di ruolo di pesca horror per Switch e Steam, è accattivante

Il cielo assume una tonalità arancione mentre il gigante del fuoco preferito del mondo si risveglia dal suo sonno, inarcandosi verso il cielo finché non incombe su di te, grande e lucente. Una brezza frizzante porta il soffio rinfrescante dell’aria marina direttamente verso e attraverso le tue narici, mentre il vento scompiglia i tuoi capelli e il freddo aderisce alle tue guance. Da ogni lato, le onde brillano, strutturate da maree argentate di sale e schiuma.

Tenendo presente la descrizione di cui sopra, non sorprende che le persone spesso associno la pesca alla pace e alla tranquillità, motivo per cui le città di pescatori sono, in qualche modo ironicamente, un luogo perfetto per l’orrore misterioso.

Dragare mi viene descritto da tre dei quattro membri del team di Black Salt Games come un “RPG di pesca lovecraftiano”, che è un concetto che, quando ci si ferma a pensarci, sembra che avrebbe dovuto essere fatto ormai. Gran parte del lavoro di Lovecraft riguarda le profondità abissali dell’oceano, in contrasto con le infinite distese dell’universo che sono più spesso considerate dai moderni autori di fantascienza – una delle sue storie più famose, L’ombra su Innsmouthne è una testimonianza.

Mentre ci sono stati giochi come Richiamo di Cthulhu e La città che affonda — diavolo, anche Bloodborne‘S I vecchi cacciatori Il DLC incorpora un luogo chiamato Fishing Hamlet — Dragare è diverso. Sceglie specificamente di riconoscere i tropi e le idee lovecraftiane, ma li implementa in un modo unico. Della dozzina di giochi che ho visto alla Gamescom 2022, questo è stato di gran lunga il mio preferito.

Dragare inizia quando tu, un pescatore solitario perso in mare, ti imbatti in un piccolo villaggio marittimo. Siete accolti dal sindaco locale e voi due concludete un accordo: siete autorizzati a rimanere qui a condizione di provvedere alla città e potete chiedere un prestito per acquistare una barca di base che vi permetterà di fare così. Passano un paio di giorni, durante i quali si catturano pesci semplici come il merluzzo e lo sgombro, che possono essere venduti entrambi per soldi decenti.

Immagine: Black Salt Games/Team17

Puoi farlo tramite un minigioco di pesca semplice ma elegante che utilizza meccaniche ritmiche leggere, mentre il tuo inventario è gestito in modo simile a una griglia Tetris, con pesci, parti di barche e altri carichi che assumono varie forme e dimensioni. In un’occasione, ho passato 10 minuti cercando di riorganizzare tutto il pesce che avevo catturato per adattarlo a un altro merluzzo: è stato molto soddisfacente.

In un altro, ho passato ancora più tempo a cercare di fare spazio a un naufrago. Questo è stato meno soddisfacente, ma non a causa dei sistemi tecnici del gioco: ero solo infastidito dal fatto che la moralità richiedesse di sacrificare metà del mio bottino. Con il senno di poi, era probabilmente la cosa giusta da fare.

Durante l’intero gioco, ci sono circa 125 diverse creature da catturare, oltre a una miriade di tesori e ninnoli da dragare dalle profondità dell’oceano. Man mano che conosci tutto questo, tutto sembra andare bene, forse un po’ anche bene.

Diventa subito evidente che non tutto al villaggio è come sembra. Il sindaco è losco, elude le domande e insiste affinché tu ti concentri sul tuo lavoro. Anche il commerciante locale è un po’ strano, anche se inizialmente è difficile capire perché, per non parlare di articolarlo. È solo quando inizi ad avventurarti di notte che inizi a capire che qualcosa sicuramente non va.

Immagine: Black Salt Games/Team17

Dopo aver esplorato l’arcipelago durante il giorno, è naturale che tu sia curioso di sapere cosa succede dopo il tramonto. Una volta che arriva la sera, i tipi di pesce che puoi catturare cambiano, il che significa che occasionalmente ci saranno alcune richieste che ti richiederanno di avventurarti al buio. Ma accanto ai pesci, ci sono anche mostri in agguato sotto le onde. Alcuni di questi strisciano a bordo e infettano il tuo bottino. Altre creature più grandi cercheranno semplicemente di distruggere il tuo scafo, il che non solo danneggia la tua barca e ti fa perdere carico, ma aumenta il livello di panico.

Quando il tuo panico sale Dragare aumenta, diventi molto più incline a essere abbordato da mostri. Anche le rocce inizieranno ad apparire casualmente mentre navighi, con la spiegazione che poiché è buio e non stai pensando in modo diretto, non puoi vederle fino all’ultimo minuto. Puoi mitigare questo accendendo le luci della tua barca, ma ovviamente questo ti rende anche più visibile ai mostri. Tutti questi sistemi minori sono interconnessi in modo intelligente per creare un’esperienza che oscilla rapidamente tra calma e caos, passando dalla tranquillità al terrore come se non fossero affari di nessuno.

La scommessa più sicura è evitare del tutto la notte, ma quando inizi a incontrare personaggi che sono anche sospettosi del rapporto della città con i mostri, non hai più molta scelta. Man mano che avanzi nel gioco, inizierai a catturare pesci incasinati che sono stati chiaramente mutati da una sorta di potere misterioso. Nonostante l’aspetto disgustoso (la maggior parte dei pesci marcisce se non lo vendi ragionevolmente subito dopo averlo catturato, ma questo pesce corrotto si conserva indefinitamente), il commerciante locale pagherà un dollaro superiore per questo. È stato in questo periodo che sono stato in grado di individuare come sapevo che era un tale strambo prima.

Tutto questo è integrato nella meccanica del gioco, che è molto intrigante dal punto di vista narrativo. Certo, hai la missione principale da seguire e un sacco di missioni secondarie con cui sperimentare, ma ti sembra di incontrare organicamente il mistero legato a questo posto una volta che inizi a catturare pesci stravaganti e dragare misteriosi ninnoli, soprattutto perché il gioco rifiuta per spiegare perché questo sta accadendo. Ti informa che i tuoi sospetti non sono fuorvianti, che hai ragione a prestare attenzione al fatto che c’è qualcosa di sinistro in gioco, ma è gestito con sufficiente brevità da non deridere il ritmo di uscire ripetutamente ogni giorno, a pescare prendere del merluzzo, vendere il tuo bottino, prendere alcune Z e rifare tutto da capo.

Immagine: Black Salt Games/Team17

Ecco perché DragareIl mistero è così avvincente: è a combustione lenta, incentrato su istanze incomprensibili di stranezza legate a pesci strani, estranei più strani e un persistente senso di terrore lentamente debilitante. La sua intensità spesso aumenta solo a un ritmo glaciale, sebbene ciò abbia il potenziale per essere molto più efficace di qualcosa di più rapido o facilmente distinguibile – come scrisse una volta Margaret Atwood: “In una vasca da bagno che si riscalda gradualmente, saresti bollito a morte prima di lo sapevo.”

Dragarein sviluppo per Nintendo Switch e PC Windows, è di gran lunga uno dei giochi più affascinanti all’orizzonte in questo momento. Ha un’arte meravigliosa, sistemi premurosi e una premessa affascinante che sembra che avrebbe dovuto essere fatto anni fa, almeno finalmente è stato fatto ora.