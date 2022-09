Dragon Ball The Breakers è open beta multipiattaforma? Stato di gioco incrociato

Dragon Ball The Breakers la beta aperta inizia molto presto e il file Morto alla luce del giornoIl gioco multiplayer in stile è molto divertente, ma alcuni fan sono preoccupati per la mancanza di crossplay e multiplayer multipiattaforma.

C’erano demo chiuse per il gioco ad agosto, e sfera del drago i fan sembravano apprezzare davvero l’azione multiplayer. Se hai mai giocato Morto alla luce del giornoil gameplay di Bandai Namco è superficialmente simile in quanto coinvolge i sopravvissuti che lavorano insieme per evitare assassini chiamati Raiders.

Puoi unirti al divertimento open beta domani, ma potresti rimanere deluso dal suo stato multiplayer multipiattaforma.

Dragon Ball The Breakers è un gioco incrociato?

Dragon Ball The Breakers non è crossplay e quindi non supporta il multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox e PC.

Bandai Namco non ha in programma di aggiungere un gameplay multipiattaforma e questo ha suscitato preoccupazioni da parte dei fan. I fan hanno chiesto di creare petizioni su Twitter, e il timore è che l’impossibilità di giocare con gli amici su altri sistemi faccia ‘morire’ rapidamente il gioco.

Questa paura deriva anche dal fatto che il gioco non è free-to-play in quanto costa £ 15,99 (tramite il negozio PSN). Su Reddit si possono trovare accesi dibattiti sulla mancanza di crossplay.

Alcuni fan sostengono che il gioco morirà rapidamente, mentre altri sono irremovibili sul fatto che non lo farà perché è così sfera del drago. Si spera che la funzione venga aggiunta dopo il lancio, ma, al momento della stesura, non ci sono piani e non sarà disponibile il 14 ottobre.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 【Rapporto sui risultati CNT ①】 Scopri le percentuali di vincita di Raiders e Survivors dal Closed Network Test che si è tenuto ad agosto! #DBTB pic.twitter.com/EO2hK5bSAD — Dragon Ball: The Breakers (@DBTB_EN) 20 settembre 2022

Come scaricare la beta aperta

Puoi scaricare Dragon Ball The Breakers beta aperta in questo momento dal PlayStation Store e dal Microsoft Store.

Sarà anche disponibile per il download su Steam una volta avviato il playtest. Il gioco completo verrà lanciato il 14 ottobre e di seguito sono riportati i prezzi e i bonus per ciascuna edizione:

Edizione standard – £ 15,99:

Bonus pre-ordine: Android 18 Transsfera Abilità: Calcio a muro Super attacco: scarica di energia a piena potenza Accessorio Scouter classico (blu)



Edizione speciale – 24:99:

Bonus pre-ordine

Pacchetto edizione speciale: Articoli per costumi personalizzabili La posa della vittoria a due mani è buona Skin veicolo (Drago giallo)



