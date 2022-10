Dragon Ball The Breakers è multipiattaforma? Spiegazione dello stato del gioco incrociato

Dragon Ball The Breakers verrà lanciato molto presto ed è un’esperienza multiplayer divertente anche se alcuni fan sono preoccupati per la sua mancanza di crossplay e multiplayer multipiattaforma.

sfera del drago i fan hanno potuto godersi una beta aperta a settembre, ma la versione completa non è gratuita a differenza di detta demo. Il divertimento costa £ 15,99, ma c’è un’edizione speciale di £ 24,99 disponibile per l’acquisto per alcuni fantastici bonus e premi.

È disponibile su tutte le piattaforme ma non puoi fare matchmaking con o contro amici su sistemi diversi.

Dragon Ball The Breakers è un gioco incrociato?

Dragon Ball The Breakers non è crossplay e quindi non supporta il multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Agli sviluppatori è stato chiesto se la funzionalità potesse essere aggiunta, ma il produttore Ryosuke Hara ha detto a Siliconera a gennaio che “al momento non esiste alcun piano per supportare il cross-platform e il cross-save”. Nulla è cambiato da quell’intervista.

È supportato il multiplayer tra le famiglie di console PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S, ma semplicemente non puoi giocare contro persone su altri sistemi. Ciò significa che gli utenti PlayStation non possono effettuare abbinamenti con Xbox, PC, Nintendo Switch e viceversa.

L’impossibilità di matchmake contro altri sistemi è una vera preoccupazione per alcuni fan. Come visto su Reddit, ci sono state lamentele sui tempi di attesa durante l’ultima prova dell’ultimo minuto.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Vorremmo chiarire come puoi ricevere vari bonus nel gioco. Informazioni su come ricevere gli oggetti e dettagli sulle ricompense previste per la distribuzione, proprio qui 👇 #DBTB pic.twitter.com/oMZjwU1Fxl — Dragon Ball: The Breakers (@DBTB_EN) 13 ottobre 2022

Bonus pre-ordine

I bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di Dragon Ball The Breakers sono i seguenti (tramite negozio PSN):

Android 18 Transsfera

Abilità: Calcio a muro

Super attacco: scarica di energia a piena potenza

Accessorio

Scouter classico (blu)

Di seguito è riportato ciò che ottieni con l’edizione speciale:

Articoli per costumi personalizzabili

La posa della vittoria a due mani è buona

Skin veicolo (Drago giallo)

Bonus pre-ordine

