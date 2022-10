Dragon Ball: The Breakers diventerà Super Saiyan nella seconda stagione con la Grande Scimmia

Dragon Ball: The Breakers è un gioco multiplayer asimmetrico che cerca di cambiare la formula collaudata di giochi come Dead by Daylight e Friday the 13th. La premessa di base coinvolge persone normali che cercano di sopravvivere alle invasioni dei famigerati cattivi di Dragon Ball come Cell, Freiza e Majin Bu.

Come evidenziato da un nuovo trailer dall’account Twitter ufficiale del gioco, la Grande Scimmia si unirà presto a quella formazione malvagia. Il tweet esiste principalmente per ricordare ai potenziali giocatori che il gioco verrà lanciato molto presto: la data di uscita di The Breakers è il 14 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Tuttavia, include anche un teaser alla fine del trailer allegato. Un’immagine della Grande Scimmia viene mostrata di notte, quando appare il messaggio “continua nella stagione 2”. Questa è un’indicazione abbastanza chiara che la bestia sarà giocabile nella seconda stagione del gioco, ogni volta che arriverà.

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 戦闘 力 5 の 君たち に 贈る 究極 の 脱出劇 、 開幕! __________##ドラゴン ボールザブレイ カーズ 本日 発売! セル や フリーザ 、 魔人 ブウ たち たち "レイダー" と 、 一般 市民 市民 市民 市民 市民 市民 市民 市民 市民 市民 市民 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 tivamenteサバイバー"が1vs7で繰り広げるハチャメチャメチャ脱出劇!圧倒的戦力差を体感せよ! ※STEAM版は10/14発売!

La Grande Scimmia è simile a un lupo mannaro: se un Saiyan ha ancora la coda, si trasformerà nel mostro sotto la luna piena. La qualità simile a King Kong della Great Ape dovrebbe renderla un’ottima aggiunta a The Breakers e, se si presenta con contenuti aggiuntivi, potremmo anche vedere Power Balls aggiunti al gioco. Questi sono stati usati per imitare una luna piena e innescare la trasformazione nella serie Dragon Ball.

Allo stato attuale, i sopravvissuti in ogni gioco di Breakers hanno il compito di rintracciare i tasti di accensione sulla mappa. Una volta che sono tutti in mano, tutti i sopravvissuti rimasti possono scappare tramite la macchina del tempo (proprio come ha fatto Trunks per entrare nella linea temporale principale di Dragon Ball Z dopo che Cell ha distrutto il suo mondo natale). Sebbene il gioco sia disponibile su tutte le piattaforme sopra menzionate, il crossplay non è supportato. Ciò significa che dovrai fare affidamento solo sui giocatori sulla tua rispettiva piattaforma se vuoi uscirne vivo.