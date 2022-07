Dov’è Xur oggi? L’elenco delle località e degli esotici di Destiny 2 di questa settimana

Dov’è Xur? Il mercante tornerà in Destiny 2 oggi e i fan vorranno sapere esattamente quali esotici saranno in palio.

AGGIORNARE: Xur è tornato in attività questa settimana e il commerciante è tornato sulla Terra, in giro per la Z.M.E. Per chiunque cerchi la sua lista completa di esotici e cosa venderà dall’8 luglio in poi, puoi trovare l’attrezzatura di questa settimana elencata di seguito:

Armi Leggendarie

ORIGINALE: Un altro fattore importante sarà il tipo di rotoli offerti per l’equipaggiamento offerto dall’Agente dei Nove questa settimana.

La buona notizia è che avremo tutte le informazioni rilevanti non appena i Guardiani scopriranno su quale pianeta è atterrato per l’8 luglio fino al ripristino settimanale.

I Guardiani di Destiny 2 daranno la caccia a Xur oggi su uno dei pochi mondi in cui può apparire, con l’elenco che attualmente include Nessus, The Tower e The EDZ. Ma per quei giocatori desiderosi che già sperano di dare la caccia a Xur, non tornerà sui server live fino alle 18:00 BST, venerdì 8 luglio 2022. Ciò significa aspettare fino alle 10:00 PDT prima di cercare il mercante di esotici in Nord America.

Xur tornerà nel gioco vantando una serie di nuovi e familiari esotici, con anche alcuni equipaggiamenti leggendari inseriti nel mix. Non è chiaro quanto saranno buoni i rotoli, quindi vale sempre la pena controllare prima che scompaia di nuovo.

La scorsa settimana, Xur ha venduto il fucile a pompa a energia del Signore dei Lupi, il cannone portatile cinetico Hawkmoon, il fucile da ricognizione cinetico The Dead Man’s Tale, l’elmo da cacciatore Celestial Nighthawk, un elmo da titano Skullfort insormontabile e la corona delle tempeste.

Come al solito, Xur sarà in gioco solo per un periodo di tempo limitato e ora non ci sono modi per tenerlo intrappolato nei vecchi casi. Ciò significa che vorrai dare un’occhiata ai suoi ultimi articoli prima che scompaia durante il prossimo ripristino settimanale, previsto per il 12 luglio.

Anche se possiamo avere una buona ipotesi che ci saranno diverse versioni di Hawkmoon e The Dead Man’s Tale in primo piano questa settimana, ci sono speranze che la normale formazione di esotici venga aggiornata tramite il prossimo aggiornamento di metà stagione delle armi. C’è la possibilità che l’attuale elenco possa essere modificato, tuttavia Bungie si concentra principalmente sul ribilanciamento di alcune armi che si stanno rivelando molto popolari e sull’efficacia in PvP.

