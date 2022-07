Dov’è Xur in Destiny 2 oggi? 29 luglio Posizione

I giocatori di Destiny 2 saranno di nuovo alla ricerca di Xur oggi in una delle poche posizioni della mappa in cui può spawnare, con la rosa dei luoghi tra cui The EDZ, Nessus e The Tower.

Ci saranno solo poche altre visite di Xur durante la stagione in corso, con il prossimo importante aggiornamento confermato che cadrà ad agosto.

E anche se non ci si aspetta che Xur subisca molti cambiamenti, c’è la possibilità che parte del suo bottino di routine possa essere scambiato con oggetti esotici.

Destiny 2: Stagione degli Infestati | Il trailer del solstizio BridTV 10933 Destiny 2: Stagione degli Infestati | Il trailer del solstizio https://i.ytimg.com/vi/XVnJ-EbLnE8/hqdefault.jpg 1057673 1057673 centro 13872

Dov’è Xur oggi in Destiny 2?

Non varrà la pena controllare Xur fino alle 18:00 BST di venerdì 29 luglio, che è l’ora e la data in cui l’inafferrabile mercante rientrerà in Destiny 2. E mentre Bungie non rivelerà dove si trova, i Guardiani sono diventati un macchina intelligente quando si tratta di rintracciare la sua posizione esatta, quindi spetterà ai fan scoprire la sua scorta attuale e condividerla online con i loro compagni combattenti.

Per i giocatori del Nord America, questo significa aspettare fino alle 10:00 PDT prima di cercare Xur e, come al solito, arriverà con una nuova serie di armi esotiche, armature e equipaggiamento leggendario.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi oggetti esotici in vendita tramite la valuta normale: il fucile a fusione lineare pesante Queenbreaker, il cannone portatile cinetico Hawkmoon, il fucile da ricognizione cinetico Dead Man’s Tale, l’elmetto da cacciatore radar Knucklehead, l’armatura toracica Titan Armamentarium e il protocollo Starfire.

C’erano anche queste armi leggendarie: Lanciagranate pesante Swarm of the Raven, Cannone portatile cinetico True Prophecy, Lama affilata della spada pesante a ghigliottina cadente, Cannone portatile energetico Nature of the Beast, Fucile di precisione a energia del futuro lontano, Fucile a pompa energetica Sojourner’s Tale e Vulpecula.

Quando l’ultima attrezzatura sarà confermata, ci assicureremo di aggiungere l’ultima posizione di Xur per il 29 luglio e quali oggetti esotici sta vendendo all’inizio di questo articolo. Alcune settimane possono essere migliori di altre, e poiché Bungie ha recentemente rimosso un exploit che ha permesso di intrappolare Xur in una vecchia istanza, i Guardiani vorranno assicurarsi che non si perdano buoni risultati.

In altre notizie, Yakuza titola l’aggiornamento del catalogo di giochi PlayStation Plus per agosto 2022