Dov’è Xur in Destiny 2 oggi? 1 luglio Posizione

I guardiani di Destiny 2 daranno la caccia a Xur oggi su uno dei pochi mondi in cui può apparire: con Nessus, The Tower e The EDZ tutte le opzioni.

Bungie non rivelerà dove si possa trovare l’inafferrabile mercante, quindi spetterà ai fan scoprire la sua attuale scorta.

E con un aggiornamento sulle armi di mezza stagione in arrivo, i fan sperano in alcune modifiche alla versatilità degli esotici disponibili da Xur su piattaforme PlayStation, Xbox e PC.

Destiny 2: Stagione degli Infestati | Trailer del Dungeon Duality BridTV 10246 Destiny 2: Stagione degli Infestati | Trailer del Dungeon Duality https://i.ytimg.com/vi/KUqI4DlsVHg/hqdefault.jpg 1022146 1022146 centro 13872

Dov’è Xur oggi in Destiny 2?

Per coloro che già cercano Xur, non tornerà in Destiny 2 fino alle 18:00 BST, venerdì 1 luglio 2022. Per i giocatori del Nord America, questo significa aspettare fino alle 10:00 PDT prima di cercare il mercante di esotici.

Come al solito, Xur tornerà nel gioco vantando una serie di armi e armature esotiche e alcuni nuovi equipaggiamenti leggendari da guardare. La scorsa settimana, Xur ha venduto questi oggetti esotici in vendita tramite la valuta normale: il fucile a fusione a energia spietata, l’armatura toracica da cacciatore di gilet Gwisin, i guanti da titano di Citan’s Ramparts, l’occhio di un altro mondo, il cannone a mano cinetico di Hawkmoon e l’uomo morto Racconto.

E ci sono speranze che la normale formazione di esotici venga aggiornata tramite l’imminente aggiornamento delle armi di mezza stagione. C’è la possibilità che l’attuale elenco possa essere modificato, tuttavia Bungie si concentra principalmente sul ribilanciamento di alcune armi che si stanno rivelando molto popolari e sull’efficacia in PvP.