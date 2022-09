Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (9 settembre)

Destino 2 I guardiani cercheranno di nuovo Xur il 9 settembre in attesa di quali nuovi esotici e rotoli saranno disponibili durante la terza settimana della Stagione del Saccheggio.

AGGIORNARE: Xur è tornato in Destiny 2 e può essere trovato sulla Terra, The Last City, nell’hangar della torre vicino a Dead Orbit. L’elusivo mercante sta vendendo i seguenti esotici:

Il lanciagranate pesante della colonia

Cannone portatile cinetico Hawkmoon

Racconto del morto

Gilet Gwisin Corazza torace da cacciatore

Un insormontabile elmo da titano Skullfort

Teschio del terribile Ahamkara

Le opzioni per gli oggetti leggendari di questo fine settimana includono quanto segue:

Fucile automatico a energia rosicchiata

Fucile automatico Chrysura Melo Energy

Lanciagranate a energia di nave vuota

Jian 7 Fucile Fucile a impulsi di energia

Fucile a pompa di energia First In, Last Out

Addio cinetica arma da fianco

Il gancio della tentazione

Guanti dei Giusti Guanti Lunghi dei Titani

Corazza torace Titan a piastre dei giusti

Il giusto Mark Titan Mark

Elmo titano dei giusti Elmo

Righteous Greaves Titan Leg Armor

Guanti dei Giusti Guanti Lunghi da Stregone

Giusto Robes Stregone Corazza torace

Legame del Giusto Legame dello Stregone

Elmo da Stregone Cappuccio Giusto

Giusti Stivali Warlock Leg Armor

Giusti prese Guanti da cacciatore

Giubbotto Giusto Cacciatore Corazza torace

Mantello del Giusto Mantello del cacciatore

Casco da cacciatore di maschere giusti

Passi giusti

ORIGINALE: Come di consueto, nel corso del 2022, l’inafferrabile mercante tornerà solo per poco tempo, offrendo una collezione aggiornata di bottino.

È garantito che i guardiani incontreranno alcune armi normali, ma il resto sarà randomizzato in un modo che renderà impossibile sapere cosa sarà disponibile da Xur questo fine settimana.

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

Xur ritorna su Destiny 2 alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST di venerdì 9 settembre 2022. I guardiani non riescono a trovarlo prima di questo momento poiché Bungie rimuove sempre il mercante durante il ripristino settimanale.

Non si sa cosa offrirà nei prossimi giorni, ma sappiamo che sarà disponibile fino al ripristino settimanale previsto per martedì 13 settembre.

Trovare la sua posizione esatta sarà la prima sfida per i Guardiani che sperano di controllare le sue merci, con la caccia che inizierà non appena arriva il tempo assegnato.

La buona notizia è che Xur può spawnare solo in alcune località, tra cui The Tower, The EDZ e Nessus. E quando l’ultima attrezzatura sarà confermata, ci assicureremo di aggiungere la sua posizione all’inizio di questo articolo.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi esotici: fucile a pompa pesante con cannone a trattore, cannone portatile cinetico Hawkmoon, fucile da ricognizione cinetico Dead Man’s Tale, armatura toracica The Dragon’s Shadow Hunter, armatura per gambe di titano rampante del leone e contrassegno.

La formazione di armi leggendarie includeva questi oggetti: fucile automatico Chroma Rush, mitragliatrice pesante con cifratura in frantumi, fucile a impulsi cinetici Cold Denial, lanciarazzi pesante Royal Entry, fucile cinetico Fractethyst e arma da fianco cinetica Enigma’s Draw.

Non sono previsti ulteriori aggiornamenti quando Xur sarà disponibile, con l’ultima patch in arrivo giovedì 8 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Va notato che mentre l’altro grande evento di venerdì – Trials of Osiris – è programmato per tornare questo mese, questo non avverrà fino al 16 settembre, il che significa che Xur correrà da solo fino alla prossima settimana.

