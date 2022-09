Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (30 settembre)

Destino 2 I guardiani vorranno sapere dove si trova Xur oggi mentre si preparano a ottenere nuovi bottini esotici e leggendari durante la settimana 6 della Stagione del Saccheggio.

Il fine settimana che si avvicina fornirà l’occasione perfetta per rintracciare l’inafferrabile mercante e controllare tutte le sue mercanzie.

E varrà la pena farlo, dato che presto se ne andrà di nuovo e porterà con sé tutti i tiri e le combinazioni di armi.

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

Xur tornerà in Destiny 2 alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST venerdì 30 settembre 2022.

Va notato che i tempi cambieranno quando gli orologi lo faranno per un periodo molto breve, ma ciò non accadrà per un altro mese. Per il prossimo paio di Xur drop, il mercante arriverà alla solita ora, offrendo merci per lo più diverse ogni visita.

Non c’è modo di ricevere l’accesso anticipato o di scoprire cosa venderà, quindi spetterà ai Guardiani trovare la sua posizione precisa.

La buona notizia è che Xur può spawnare solo in alcune località, tra cui The Tower, The EDZ e Nessus. E quando l’ultimo equipaggiamento sarà confermato, HITC aggiungerà le ultime informazioni su armi, armature e posizione all’inizio di questo articolo.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi oggetti esotici: Fucile a impulsi cinetici dell’ala della vigilanza, Cannone portatile cinetico di Hawkmoon, Racconto dell’uomo morto, Armatura toracica da cacciatore del flusso Raiden, Guanti lunghi di Titano di Aeon Safe e Stivali della lunafazione.

E le armi leggendarie includevano le seguenti: fucile automatico a energia rosicchiante, lanciarazzi pesante Code Duello, fucile a pompa a energia Seventh Seraph CQC-12, canna del fucile cinetico Fractethyst, fucile mitragliatore a energia Seventh Seraph VY-7, Fourth Time’s the Charm Dragonfly, IKELOS_SMG_v1.0.2 Mitragliatrice a energia e fuoco di attrito.

Non sono previsti ulteriori aggiornamenti quando Xur sarà disponibile, con l’ultima patch in arrivo giovedì 22 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

