Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (23 settembre)

I Guardiani di Destiny 2 cercheranno Xur questo venerdì per scoprire quali nuovi oggetti esotici e leggendari possono sbloccare durante la settimana 5 della Stagione del Saccheggio.

AGGIORNARE: Xur è tornato in gioco e può essere trovato in The EDZ, vendendo questi nuovi esotici in Destiny 2:

Fucile a impulsi cinetici ad ala di vigilanza

Cannone portatile cinetico Hawkmoon

Racconto del morto

Corazza torace Raiden Flux Hunter

Guanti Lunghi da Titano Aeon Safe

Stivali della Lunafazione

Queste sono le armi leggendarie in offerta questo fine settimana:

Fucile automatico a energia rosicchiata

Code Duello Lanciarazzi pesanti

Settimo fucile a pompa a energia Seraph CQC-12

Fucile cinetico frattetista

Settimo fucile mitragliatore a energia Seraph VY-7

La quarta volta è il fascino della libellula

IKELOS_SMG_v1.0.2 Mitragliatrice a energia

Fuoco di attrito

ORIGINALE: Sarà fondamentale rintracciarlo durante il fine settimana, poiché presto ripartirà per un altro paio di giorni.

E se finisci per perdere Xur, tutti i suoi esotici con i loro rotoli unici spariranno ed è improbabile che tornino nella stessa combinazione.

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

Xur ritorna su Destiny 2 alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST venerdì 23 settembre 2022, come parte della sua ultima routine.

Xur non è disponibile per la visita fino a dopo questo periodo poiché viene sempre rimosso dal gioco durante il ripristino settimanale che si tiene ogni martedì. Non c’è nemmeno modo di scoprire in anticipo cosa venderà, quindi spetterà ai Guardiani trovare la sua posizione precisa.

Questo perché Bungie non condivide mai dove apparirà Xur dopo, anche se assicurano che possa spawnare solo in alcune posizioni. Questi includono The Tower, The EDZ e Nessus, e quando l’ultima attrezzatura sarà confermata, ci assicureremo di aggiungere la sua posizione all’inizio di questo articolo.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi esotici: lanciarazzi pesante Fox a due code, cannone portatile cinetico Hawkmoon, Dead Man’s Tale, Shards of Galanor Hunter Gauntlets, Hallowfire Heart Titan Chest Armor e Transversive Steps.

E gli oggetti leggendari includevano: Imperial Needle, Iota Draconis Energy Fusion Rifle, Interference VI Heavy Grenade Launcher, Ignition Code Kinetic Grenade Launcher, Royal Chase Energy Scout Rifle, Lonesome Kinetic Sidearm, Enigma’s Draw Kinetic Sidearm, Illicit Invader set di armature e Pathfinder set di armature.

Non sono previsti ulteriori aggiornamenti quando Xur sarà disponibile, con l’ultima patch in arrivo giovedì 22 settembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

