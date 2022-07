Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (22 luglio)

Dov’è Xur oggi? Il venditore preferito di Destiny tornerà in gioco molto presto, con la ricerca degli ultimi esotici in diretta alle 18:00 BST.

Bungie non ha annunciato modifiche sostanziali alla consueta formula Xur, il che significa che l’Agente dei Nove tornerà in una delle sue normali posizioni il 22 luglio e ripartirà la prossima settimana.

E non passerà molto tempo prima che i fan sappiano esattamente quali esotici, armature leggendarie e armi saranno disponibili questo fine settimana.

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

I guardiani cercheranno aree come The Tower, The EDZ e Nessus per scoprire dove si trova Xur oggi e quale combinazione di rotoli offre. Il commerciante non tornerà in gioco prima delle 18:00 BST, quindi ciò significa che non ha ancora senso cercare di rintracciarlo.

La buona notizia è che Bungie ha permesso a Xur di spawnare solo in alcune posizioni, rendendo più facile rintracciarlo. E puoi contare sul fatto che la community di Destiny 2 svolga rapidamente questo compito, con il commerciante che di solito si trova entro pochi minuti dal ritorno al gioco.

Xur tornerà con diversi esotici nuovi e familiari, ma la grande domanda sarà quanto siano buoni i rotoli e se valga la pena spendere valuta per ciò che viene offerto. I guardiani avranno qualche giorno per decidere, poiché Xur non lascerà di nuovo il gioco fino al ripristino settimanale di martedì 26 luglio.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi esotici: il fucile automatico cinetico SUROS Regime, il cannone portatile cinetico Hawkmoon, l’armatura per le gambe del cacciatore di Bombardier, i guanti Ashen Wake Titan, La corona delle tempeste e Il racconto del morto.

Xur stava anche vedendo questi oggetti leggendari: revolver dell’ufficiale del settimo serafino, fucile di precisione a energia distante Tumulus, fucile a pompa a energia First In, Last Out, fucile a fusione lineare pesante Corsair’s Wrath, resa straordinaria, arma da fianco Keening Energy e Wolftone Draw.

Come al solito, Xur sarà in gioco solo per un periodo di tempo limitato e ora non ci sono modi per tenerlo intrappolato nei vecchi casi.

