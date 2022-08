Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (19 agosto)

I Guardiani di Destiny 2 torneranno a caccia di Xur questa settimana mentre torna sulla mappa per un ultimo viaggio durante la Stagione 17.

AGGIORNARE: Xur è tornato in gioco e può essere trovato su Nessus presso The Watcher’s Grave. Attualmente sta vendendo i seguenti articoli:

esotici:

Cannone a mano cinetico cremisi

La cinetica di Hawkmoon

Cannone portatile

Racconto del morto.

Corazza gamba Gemini Jester Hunter

Elmo Titano Guerriero Eterno

Corona delle Tempeste

Sta anche vendendo queste armi leggendarie:

L’arma da fianco dell’ultima energia della danza

Lama duratura della spada pesante di Honor’s Edge

Corda tattile dell’arco da combattimento cinetico della lastra sussurrante

Cannone portatile a energia della natura della bestia

Fucile a pompa di energia First In, Last Out

L’arma da fianco Keening Energy

Il verso del dolore

ORIGINALE: La prossima settimana vedrà scomparire l’inafferrabile commerciante e inizierà una nuova stagione su PlayStation, Xbox e PC.

Quindi i fan sperano che Bungie concluda la stagione 17 con il botto e fornisca alcuni migliori esotici e panini.

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

Xur tornerà in Destiny 2 il 19 agosto alle 18:00 BST e si troverà in una sola posizione. Il commerciante rimarrà nello stesso posto fino al reset settimanale previsto per martedì 23 agosto.

Tuttavia, una cosa da notare sul ripristino della prossima settimana è che sarà anche la fine della stagione in corso e l’inizio della stagione 18. Non sono previsti cambiamenti sostanziali per quanto riguarda il funzionamento di Xur nel gioco, ma un cambiamento in normali armi esotiche e leggendarie è possibile.

Va notato che i Guardiani non saranno in grado di rintracciare l’elusivo mercante fino a dopo il tempo sopra elencato e i giocatori dovranno fare il lavoro da soli. Questo perché Bungie non condivide mai dove sarà in anticipo o quali oggetti esotici e leggendari avrà. La buona notizia è che Xur può spawnare solo in alcune località, tra cui The Tower, The EDZ e Nessus.

La community di Destiny 2 troverà il mercante entro pochi minuti dal ritorno al gioco e, quando l’ultimo equipaggiamento sarà confermato, ci assicureremo di aggiungere l’ultima posizione di Xur per il 19 agosto e quali oggetti esotici sta vendendo all’inizio di questo articolo .

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi esotici: fucile automatico cinetico Monte Carlo, cannone portatile cinetico Hawkmoon, fucile da ricognizione cinetica Dead Man’s Tale, guanti da cacciatore di Mechaneer’s Tricksleeves, armatura da gamba Titan di Antaeus Wards e protocollo Phoenix.

Ha anche venduto queste armi leggendarie: fucile cinetico Toil and Trouble, arma da fianco cinetica solitaria, fucile automatico cinetico della carabina del settimo serafino, lanciagranate pesante Interference VI, lanciagranate a energia Truthteller, fucile a impulsi energetici Stars in Shadow e Gridskipper.

