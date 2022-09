Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (16 settembre)

La caccia a Xur tornerà oggi come Destino 2 I guardiani cercano di ottenere le migliori armi e armature esotiche durante la settimana 4 della Stagione del Saccheggio.

L’attività del 16 settembre inizierà come di consueto, con i giocatori che avranno solo poco tempo per visitare l’elusivo mercante prima che scompaia di nuovo.

E mentre alcuni oggetti saranno gli stessi della scorsa settimana, ci saranno molti nuovi rotoli e equipaggiamento leggendario da provare.

Destiny 2: La regina delle streghe | Trailer della stagione del saccheggio BridTV 11141 Destiny 2: La regina delle streghe | Trailer della stagione del saccheggio https://i.ytimg.com/vi/9E9sqbG2sCw/hqdefault.jpg 1082939 1082939 centro 13872

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

Xur tornerà in Destiny 2 alle 10:00 PDT / 13:00 EDT / 18:00 BST venerdì 16 settembre 2022. L’Agente dei Nove non sarà disponibile per la visita prima di questo momento, con Bungie che lo rimuoverà dal gioco il 13 settembre.

Questo faceva parte del ripristino settimanale e significa che la maggior parte dell’equipaggiamento di Xur sarà nuovo di zecca e verrà fornito con lanci casuali che potrebbero essere buoni o cattivi.

Anche se non c’è modo di sapere cosa offrirà nei prossimi giorni, sappiamo che sarà disponibile fino al ripristino settimanale del 20 settembre.

La prima sfida dopo il ritorno di Xur sarà rintracciarlo nella sua posizione esatta, il che può sembrare un compito scoraggiante. La buona notizia è che il mercante può spawnare solo in pochi posti, comprese le posizioni The Tower, The EDZ e Nessus.

E non appena l’ultimo bottino sarà stato confermato, HITC si assicurerà di aggiungere la sua posizione all’inizio di questo articolo.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi esotici: il lanciagranate pesante della colonia, il cannone a mano cinetico Hawkmoon, il racconto di Dead Man, l’armatura toracica da cacciatore di gilet di Gwisin, un elmetto da titano Skullfort insormontabile e il teschio di Ahamkara.

Le armi leggendarie in offerta la scorsa settimana includevano queste scelte: Fucile automatico a energia rosicchiata, Fucile automatico a energia Chrysura Melo, Lanciagranate a energia con vaso vuoto, Fucile a impulsi a energia del fucile Jian 7, Fucile a pompa a energia First In, Last Out, Arma da fianco cinetica addio e Temptation’s Gancio.

Va notato che questo sarà anche il primo venerdì in cui le Prove di Osiride torneranno in tutto il loro splendore, fornendo un altro modo per ottenere attrezzature più esotiche su piattaforme PlayStation, Xbox e PC.

