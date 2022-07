Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (15 luglio)

Dov’è Xur? Il venditore più cercato di Destiny 2 tornerà oggi, con la ricerca che inizierà alle 18:00 BST.

AGGIORNARE: Xur vende questi articoli oggi e per tutto il fine settimana:

Fucile automatico cinetico regime SUROS

Cannone portatile cinetico Hawkmoon

L’armatura da gamba del cacciatore di Bombardier

Guanti Lunghi del Titano Ashen Wake

Corona delle Tempeste

Racconto del morto

Armi Leggendarie

Settimo revolver da ufficiale serafino

Fucile da cecchino a energia distante Tumulus

Fucile a pompa di energia First In, Last Out

Fucile a fusione lineare pesante Corsair’s Wrath

Resa Straordinaria

L’arma da fianco Keening Energy

Disegno Wolftone

I fan vorranno sapere quali esotici sta riportando nel suo ruolo di Agente dei Nove e quali rotoli potrebbe produrre.

Tutte le notizie più importanti verranno rivelate quando Xur tornerà e i Guardiani lo hanno rintracciato nella sua ultima posizione di Destiny 2 per il 15 luglio.

Destiny 2: Stagione degli Infestati | Trailer del Dungeon Duality BridTV 10246 Destiny 2: Stagione degli Infestati | Trailer del Dungeon Duality https://i.ytimg.com/vi/KUqI4DlsVHg/hqdefault.jpg 1022146 1022146 centro 13872

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

I giocatori di Destiny 2 dovranno controllare artisti del calibro di The Tower, The EDZ e Nessus per scoprire dove si trova Xur oggi. Per coloro che hanno iniziato la ricerca in anticipo, il commerciante non tornerà in gioco prima delle 18:00 BST. Fortunatamente per noi, può spawnare solo in alcune posizioni, il che rende facile rintracciarlo.

Subito dopo il suo ritorno, i Guardiani condivideranno la sua ultima collezione di oggetti esotici, così come qualsiasi nuovo equipaggiamento leggendario che ha riportato. Xur tornerà con diversi esotici nuovi e familiari, ma la grande domanda sarà quanto sono buoni i rotoli e se vale la pena spendere il tuo tempo a rubare e aggiungere alla tua collezione.

Xur tornerà in gioco dal 15 luglio fino al ripristino settimanale del 19 luglio e Bungie ha grandi progetti per ciò che accadrà dopo.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi oggetti esotici: l’elmo da cacciatore di corone di Wormhusk, il fucile a fusione lineare pesante Queenbreaker, il cannone portatile cinetico di Hawkmoon, il racconto dell’uomo morto, i guanti lunghi di The Stronghold e l’elmo di Felwinter. Come al solito, Xur sarà solo in il gioco per un periodo di tempo limitato e ora non ci sono modi per tenerlo intrappolato nei vecchi casi. Ciò significa che vorrai dare un’occhiata ai suoi ultimi articoli prima che scompaia durante il prossimo ripristino settimanale, previsto per il 19 luglio.

Il ripristino settimanale sarà leggermente diverso questa settimana, poiché l’evento Estate di Destiny sostituirà Xur e le altre attività abituali. Un messaggio di Bungie spiega: “Aspettatevi nuove decorazioni ispirate ai festival estivi nella Torre, un importante rinnovamento dell’attività Solstice EAZ e una nuovissima esperienza di potenziamento dell’armatura. Inoltre, stiamo lanciando la prima Event Card, un nuovo modo di partecipare ai nostri eventi. Ecco un breve riepilogo promemoria della Carta Evento.

