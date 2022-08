Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (12 agosto)

Destino 2 I guardiani cercheranno Xur ancora una volta questa settimana per scoprire quali nuovi ed eccitanti oggetti esotici possono essere scambiati.

L’attuale stagione D2 volge al termine alla fine di questo mese e ci sono speranze che Bungie lo celebrerà in parte offrendo alcuni rotoli decenti.

Come sempre, i fan non sapranno cosa avrà Xur fino al suo ritorno; tuttavia, sapranno da quando guardare e in quali luoghi potrebbe apparire.

Destiny 2: Stagione degli Infestati | Il trailer del solstizio

Dov’è Xur in Destiny 2 oggi?

Xur tornerà in Destiny 2 il 12 agosto alle 18:00 BST e rimarrà nella stessa posizione fino al ripristino settimanale. Non sarai in grado di rintracciare l’elusivo mercante fino a dopo il tempo sopra indicato e i Guardiani dovranno fare il lavoro da soli.

Questo perché Bungie non condivide mai dove sarà in anticipo, o quali oggetti esotici e leggendari avrà. La buona notizia è che Xur può spawnare solo in alcune località, tra cui The Tower, The EDZ e Nessus.

Finora, Bungie non ha condiviso alcun dettaglio su Xur nella stagione 18 o su come intendono cambiare le sue visite settimanali. E quindi sembra abbastanza probabile che nel 2022 rinuncerà alla stessa routine che ha condiviso nei mesi precedenti.

La community di Destiny 2 si affretterà a ritrovare Xur questa settimana, con il mercante che di solito si trova entro pochi minuti dal ritorno al gioco. Xur sarà disponibile per la visita per diversi giorni, scomparendo la prossima settimana il 16 agosto.

La scorsa settimana, Xur ha venduto questi esotici: fucile a pompa pesante con cannone da trattore, cannone portatile cinetico Hawkmoon, racconto di Dead Man, armatura per gambe da cacciatore Lucky Pants, armatura per gambe Titan Peacekeepers e Aeon Soul.

Ha anche venduto queste armi leggendarie: Fucile da ricognizione cinetica Artigli dell’Aquila, Fucile automatico a energia rosicchiata, Spada pesante Lama dell’Onore, Fucile da cecchino energetico del morso della vedova, Fucile da cecchino energetico IKELOS_SR_v1.0.2, Cannone portatile epitaffio del sopravvissuto e Vulpecula.

Quando l’ultima attrezzatura sarà confermata, ci assicureremo di aggiungere l’ultima posizione di Xur per il 12 agosto e quali oggetti esotici sta vendendo all’inizio di questo articolo.

