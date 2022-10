Dove Trascorrere San Valentino in Europa?

La vacanza invernale più dolce e toccante è San Valentino. È un evento meraviglioso, che è un altro motivo per esprimere i tuoi sentimenti sinceri, per confessare il tuo amore alla tua anima gemella. Chi non sogna di essere in un posto fantastico? Naturalmente, tutti vorrebbero festeggiare in modo che questo giorno sia favoloso, romantico e indimenticabile.

Una delle opzioni più impressionanti per una vacanza mozzafiato quando le donne ucraine si frequentano è un viaggio in Europa. Dopotutto, è il viaggio che porta le impressioni e le emozioni più piacevoli. Non hai ancora deciso dove andare il 14 febbraio? Diamo un’occhiata più da vicino ai luoghi più luminosi per un viaggio romantico.

Terni

La città italiana è rinomata per la sua atmosfera romantica e può essere il luogo perfetto per festeggiare il 14 febbraio. Il patrono di Terni è San Valentino di Interamn. Secondo la leggenda, in questa città sposò i legionari romani con la loro amata. Avendo appreso delle azioni proibite del sacerdote, l’imperatore ne ordinò l’esecuzione. È in memoria di quest’uomo che tutti gli amanti del nostro pianeta celebrano una festa il 14 febbraio. Rendendo così omaggio a San Valentino. Sarà quindi sorprendentemente piacevole e interessante venire a Terni per festeggiare e trascorrere San Valentino in un luogo così significativo.

Verona

Verona è la città di Romeo e Giulietta. Le coppie da tutto il mondo vengono tradizionalmente qui a metà febbraio per avere una dose di romanticismo. Ospita numerosi festival, sfilate, fiere e spettacoli festivi. Assicurati di assistere a uno dei tanti spettacoli nel cortile di Giulietta, acquista deliziosi dolci e originali souvenir in Piazza Signoria. Non dimenticare di gustare un bicchiere di vino rosso secco con brie o parmigiano. Il giorno di San Valentino nei ristoranti e negli hotel di Verona vengono offerti sconti, il che è un piacevole bonus. Inoltre, non lontano da Verona, si svolge il famoso Carnevale di Venezia. Visitando Venezia, puoi ottenere molte impressioni vivide. Come puoi vedere, ci sono molte ragioni per festeggiare in questo luogo particolare: nella città dei giovani innamorati Romeo e Giulietta.

Parigi

Tutti sanno che nella lista delle città più romantiche del mondo, Parigi è al primo posto. In questa città, anche le persone più insensibili si trasformano in romantici. Dopotutto, è qui che i cuori sono pieni di amore e tenerezza.

Come festeggiare San Valentino a Parigi, ottenendo il massimo dall’esperienza?

Visita il punto di riferimento più riconoscibile della città, la Torre Eiffel, per una vista indimenticabile. Visita la zona più antica e romantica, Montmartre. Il Muro dell’Amore si trova in questa zona. Qui, ogni anno, il 14 febbraio, gli innamorati liberano colombe bianche. Assicurati di lasciare un lucchetto sul Ponte degli Innamorati, come segno dei tuoi sentimenti sinceri. Inoltre, fai un romantico picnic all’aperto.

San Valentino a Parigi sarà indimenticabile per ogni coppia. Dopotutto, la capitale francese è satura di un’affascinante atmosfera di amore e romanticismo.

Bordeaux

La straordinariamente bella città francese di Bordeaux, situata sulle pittoresche rive del fiume Garonna, attrae turisti da tutto il mondo. La festa in questa città avvolgerà gli innamorati in una straordinaria atmosfera di romanticismo e tenerezza! L’impareggiabile cucina francese, gli squisiti vini aromatici di Bordeaux e lo straordinario stile di Port de la Lune diventeranno un’aggiunta magica al tuo viaggio. Questo luogo è giustamente considerato uno degli angoli più romantici del nostro pianeta.

Praga

Molte belle parole sono state dette sulla capitale ceca. È una città meravigliosa con molti castelli, ponti, giardini, parchi e migliaia di luoghi per baciarsi. Tutta la maestosità di Praga può essere vista da piattaforme di osservazione, torri e campanili. I turisti sono attratti qui dal romanticismo delle vecchie strade di Praga, così come dalle escursioni mistiche e dai tour gastronomici. Dove altro, se non a Praga, puoi confessare il tuo amore e fare una proposta di matrimonio? Un viaggio romantico in questa città sarà indimenticabile per tutte le coppie innamorate.

Amsterdam

La capitale dei Paesi Bassi incanterà le coppie innamorate con i suoi canali pittoreschi, i numerosi piccoli negozi e le accoglienti caffetterie. Questo insieme armonioso crea l’atmosfera necessaria e ti fa innamorare di Amsterdam una volta per tutte. Puoi goderti il ​​giorno di San Valentino facendo un giro in barca o visitando uno dei caffè suggestivi vicino al canale Prinsengracht. Inoltre, un’esperienza indimenticabile ti aspetta dopo aver visitato i numerosi musei della città. Amsterdam è rinomata per la sua vivace vita notturna. Non è mai noioso qui. Molti artisti di strada e gruppi musicali intrattengono gli ospiti in bar e ristoranti, anche di notte.