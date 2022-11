Dove scaricare Warzone 2 ora su PC, Steam, battle.net, PS4, PS5 e Xbox

La data di uscita per quando Call of Duty Zona di guerra 2 uscirà oggi e i fan dovrebbero sapere dove e come scaricare e precaricare il sequel di Battle Royale 2.0 su PC per Steam e battle.net, oltre che su PS4, PS5 e Xbox.

Inoltre Zona di guerra 2.0, c’è anche il rilascio di una versione mobile da anticipare. Puoi pre-registrarti per la versione mobile in questo momento su Google Play, ma il suo lancio avverrà solo nel 2023.

Attendiamo con ansia la versione mobile, ma oggi finalmente potremo goderci tutti il ​​sequel del battle royale di Activision e la prima stagione di Call of Duty Modern Warfare 2.

Dove scaricare Warzone 2

Ora puoi precaricare e scaricare Call of Duty Zona di guerra 2 su PC tramite Steam e battle.net, così come PS4, PS5 e Xbox.

Tutto quello che devi fare per scaricare il gioco su PC è visitare il sito Web Steam o battle.net. Una volta lì per entrambi i negozi, tutto ciò che devi fare è fare clic sui pulsanti Pre-carica ora.

Per quanto riguarda PlayStation, vi basterà visitare lo store PSN per PS4 e PS5. Infine, per Xbox, tutto ciò che devi fare è visitare il Microsoft Store.

Se non hai acquistato Guerra moderna 2sarai lieto di sentirlo WZ 2.0 è disponibile come prodotto free-to-play separato. Nel frattempo, se possiedi MW2il sequel di Battle Royale potrebbe essere già precaricato sul tuo sistema.

Per qualsiasi problema durante il precaricamento del gioco su Steam o altrove, visita semplicemente il Zona di guerra sito Web e seleziona in Gioca gratis ora su quale piattaforma desideri scaricare il gioco.

Dimensione del file di Call of Duty WZ 2.0

In base ai requisiti di sistema di Steam PC, la dimensione del file per Ctutto Duty Warzone 2 è di 125 GB.

Battle.net elenca anche 125 GB per PC. Sfortunatamente, non ci sono elenchi su PSN o Microsoft Store per il WZ 2.0 dimensione del file, ma i rapporti sulle dimensioni del file sono ovunque.

Indipendentemente dalle sue dimensioni, di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati per PC:

Minimo:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 64 bit (ultimo aggiornamento)

Windows® 10 64 bit (ultimo aggiornamento) P processore: Intel® Core™ i3-6100 / Core™ i5-2500K o AMD Ryzen™ 3 1200

Intel® Core™ i3-6100 / Core™ i5-2500K o AMD Ryzen™ 3 1200 M memoria: RAM da 8GB

RAM da 8GB G grafica: NVIDIA® GeForce® GTX 960 o AMD Radeon™ RX 470 – Sistema compatibile con DirectX 12.0

NVIDIA® GeForce® GTX 960 o AMD Radeon™ RX 470 – Sistema compatibile con DirectX 12.0 D direttoX: Versione 12

Versione 12 N rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Sconservazione: 125 GB di spazio disponibile

Consigliato:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows® 11 64 bit (ultimo aggiornamento)

Windows® 10 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows® 11 64 bit (ultimo aggiornamento) P processore: Intel® Core™ i5-6600K / Core™ i7-4770 o AMD Ryzen™ 5 1400

Intel® Core™ i5-6600K / Core™ i7-4770 o AMD Ryzen™ 5 1400 M memoria: RAM da 12GB

RAM da 12GB G grafica: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 o AMD Radeon™ RX 580 – Sistema compatibile con DirectX 12.0

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 o AMD Radeon™ RX 580 – Sistema compatibile con DirectX 12.0 D direttoX: Versione 12

Versione 12 N rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Sconservazione: 125 GB di spazio disponibile

