Dove preordinare God Of War Ragnarok Jotnar Edition & Digital nel Regno Unito

Preordina oggi God of War Ragnarok per assicurarti di avere la tua copia del gioco quando arriverà a novembre 2022. Questo è ciò che molti giocatori stanno pensando su PS4 e PS5, dopo il rilascio di diversi bundle PlayStation.

La grande domanda per molti è dove si può preordinare God of War Ragnarok il 15 luglio, anche per la Collector’s Edition e la Jotnar Edition?

Fortunatamente per noi, Sony ha fornito le risposte a coloro che sperano di assicurarsi un pacchetto speciale nel Regno Unito.

Dove preordinare God Of War Ragnarok

A seconda della versione del gioco che speri di acquistare, preordinare God of War Ragnarok nel Regno Unito e negli Stati Uniti è un processo piuttosto semplice.

Per coloro che desiderano solo acquistare la Standard Edition, puoi farlo utilizzando il PlayStation Store nella tua regione. Puoi accendere la tua console o visitare il sito Web e utilizzare il tuo account per acquistare il pacchetto digitale scelto.

Puoi utilizzare questo link al PlayStation Store nel Regno Unito per controllare le diverse versioni, incluse Standard e Digital Deluxe per console PS4 e PS5.

Dove posso acquistare l’edizione Jotnar nel Regno Unito?

Per ora, The God of War Ragnarok Jotnar Edition può essere trovato su GAME e varrà la pena andare al negozio più vicino o chiamarne uno per vedere se riesci a procurarti un pacchetto oggi. Puoi anche preordinare il gioco dal sito Web GAME, anche se trovare un’edizione Jotnar allo stesso modo non sembra essere un’opzione in questo momento.

Sony ha anche confermato che la Jotnar Edition sarà disponibile tramite il sito PlayStation Direct, sebbene tutti i bundle elencati il ​​15 luglio dichiarino solo che arriveranno presto.

Ci sono buone probabilità che la Jotnar Edition torni in stock prima del lancio del gioco il 9 novembre 2022 per le console PS4 e PS5. Ma i fan dovranno tenere d’occhio le ultime notizie di GAME e PlayStation Direct per non perderle.

