Dov’è Bastione? Perché è stato rimosso da OW2

Overwatch 2 è uscito da oltre una settimana e molti fan si chiedono dove sia Bastion con Blizzard che lo ha rimosso da OW2 a causa di un bug che veniva sfruttato.

Non è stato il più agevole dei lanci OW2. È gratuito e non richiede più un numero di telefono per la restituzione OW1 fan, ma la possibilità di sbloccare tutti gli eroi è stata vanificata da problemi tecnici e si sono verificati numerosi problemi con il server.

Oltre alle lamentele di cui sopra, il gioco ha ora inviato due eroi all’officina a causa di bug di gioco.

Cosa è successo a Bastion in Overwatch 2?

Bastione dentro Overwatch 2 viene completamente rimosso dal gioco.

Il OW2 hero non è disponibile in nessuna modalità di gioco, mentre Torbjörn è stato rimosso da tutto tranne che da Quick Play.

Sfortunatamente, oltre alla rimozione di due eroi, è emerso un bug che blocca molti personaggi per i giocatori. Questo bug è emerso da un’ora di inattività il 10 ottobre.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 🚨 PSA RAPIDO 🚨 Bastion e Torbjörn faranno una breve visita all’officina mentre risolviamo alcuni bug nei loro kit di abilità! 🛠️ Bastion non sarà disponibile in tutte le modalità durante questo periodo, mentre Torbjörn sarà ancora giocabile in Quick Play. pic.twitter.com/ghjLL5KV7b — Overwatch (@PlayOverwatch) 10 ottobre 2022

Perché Bastion non è in OW2?

Il bastione non c’è più Overwatch 2 perché è stato rimosso dal gioco per impedire ai giocatori di sfruttare un bug OP.

Per Charlieintel, questo bug ha trasformato il OW2 “Ultimate into an overpowered Call of Duty killstreak” dell’eroe. L’Ultimate del personaggio consente ai giocatori di inviare tre colpi di artiglieria, ma il bug ha consentito ai fan di inviarne quanti ne volevano fino allo scadere del tempo.

Puoi vedere il bug in azione su Reddit. Sfortunatamente, non si fa menzione di quando l’eroe rimosso tornerà, ma il post su Twitter di Blizzard dice che sta solo facendo un “viaggio veloce all’officina”.

