Dopo più di 20 anni, un nuovo gioco Fatal Fury/Garou ha ricevuto il via libera

SNK Corporation ha sorpreso i fan dei giochi di combattimento di lunga data con un nuovo annuncio per il franchise di Fatal Fury durante EVO 2022. SNK ha dato il via libera a una nuova voce del franchise di Fatal Fury/Garou. SNK ha condiviso la notizia con una nuova immagine di Rock Howard in un vicolo buio con altre due persone, una delle quali assomiglia all’icona di SNK Billy Kane.

Ottenere il via libera non garantisce che il gioco uscirà o se andrà avanti in produzione. Ottenere il via libera significa solo che gli sviluppatori possono iniziare il progetto, il che significa che il titolo probabilmente non verrà rilasciato prima di anni, se non del tutto. Se il nuovo Fatal Fury dovesse essere rilasciato, sarebbe il primo gioco del franchise a essere rilasciato in oltre 20 anni. L’ultimo titolo della serie Fatal Fury ad essere rilasciato è stato Garou: Mark of the Wolves del 1999, probabilmente uno dei migliori giochi di SNK.

Un nuovo Fatal Fury non è stato l’unico nuovo annuncio fatto da SNK a EVO, la società ha anche rivelato il prossimo DLC per The King of Fighters XV. Il DLC Team 3, Team Awakened Orochi, ha la data di uscita ufficiale dell’8 agosto. Il DLC Team 4 è stato annunciato come Team Samurai e includerà personaggi del franchise Samurai Shodown. Il Team Samurai è composto da Haohmaru, Nakoruru e Darli Dagger. SNK afferma che il Team Samurai uscirà nell’autunno del 2022. Team Awakened Orochi e Team Samurai costituiscono il pacchetto DLC Team Pass 2, mentre Team Pass 1 e 2 costituiscono il DLC della prima stagione per King of Fighters XV.

I personaggi preferiti dai fan di King of Fighter Kim Kaphwan e Shingo Yabuki faranno parte del DLC della seconda stagione di KOF XV e arriveranno nel 2023. KOF XV supporterà anche il crossplay nel 2023 come parte della roadmap di aggiornamento del gioco. L’ultima voce di Samurai Showdown per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC riceverà anche il netcode di rollback nel 2023.