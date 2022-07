Dopo Monster Hunter Rise: Sunbreak, i fan vogliono vedere la fine dell’armatura di genere

Monster Hunter Rise ha aggiunto un sacco di nuovi mostri al suo bestiario con l’espansione Sunbreak, ma alcuni aspetti del franchise sembrano piuttosto lunghi. Se sei stufo di vedere armature bloccate per genere nei giochi di Monster Hunter, non sei solo.

L’utente di ResetEra Joe2187 ha aperto una discussione proprio su questo argomento sul popolare forum. Né Joe2187 né altri nelle risposte chiedono la fine delle versioni maschile e femminile dell’armatura, ma non essere in grado di indossarle in modo intercambiabile è una limitazione frustrante. In un gioco pieno di draghi antichi immaginari come Gaismagorm, non essere in grado di vestirsi con nessun tipo di abbigliamento è quasi ridicolo.

In molti casi, i set di armature sembrano drasticamente diversi tra i set maschili e femminili. Nel caso di quest’ultimo, gli abiti sono spesso più succinti e sembrano meno protettivi nel complesso, mentre l’armatura maschile è spesso così ingombrante da coprire persino i volti dei personaggi. Una risposta di DrM2theJ afferma che alcuni set in Sunbreak sembrano almeno un passo nella giusta direzione: il set Black Belt S visto all’inizio di questo articolo ha differenze di genere minime, ad esempio. Al contrario, il collega utente di ResetEra Toxi crede che il gioco base di Monster Hunter Rise abbia la peggiore disparità tra armatura maschile e femminile. Alcuni giocatori, come Moara, hanno persino cambiato il sesso del personaggio solo perché l’armatura sembrava loro migliore.

Oggigiorno, sfortunatamente, gli equipaggiamenti bloccati per genere sono ancora prevalenti in molti giochi di ruolo e MMO. Lost Ark, che ha avuto un grande successo all’inizio del suo arrivo in Occidente, ha classi complete bloccate dietro i suoi sessi, oltre a un’armatura succinta per le femmine. Questo sta cambiando, ma il fatto che lo sviluppatore Smilegate stia risolvendo intenzionalmente il problema dimostra che è davvero un problema. Si spera che Monster Hunter sia il prossimo in linea per i cambiamenti.

Per ora, ci sono un sacco di cose buone su cui approfondire con Sunbreak. Se sei un utente Switch Axe, abbiamo delle guide sulle migliori versioni di tuono e elemento drago della tua arma preferita.