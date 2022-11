Dopo il classico del Community Day di Dratini di Pokémon Go, un nuovo Pokémon appare vicino ai giocatori con accenni a Pokémon Scarlet e Violet

Dopo la conclusione del Community Day Classic di Pokémon Go per Dratini, sono in corso alcuni cambiamenti nel gioco che suggeriscono cosa arriverà a Pokémon Scarlet e Violet, che uscirà tra meno di due settimane. Queste modifiche potrebbero avere a che fare con la prossima versione principale. Stanno comparendo i PokéStop dorati e si presenta un nuovo Pokémon, che era già stato sottoposto a datamined dal team di PokeMiners all’inizio di oggi.

Dratini’s Community Day Classic appare il 5 novembre dalle 14:00 alle 17:00 nel tuo fuso orario locale. Al termine, i PokéStop dorati e un Pokémon misterioso appaiono dietro i giocatori. Oltre a questi eventi, il Professor Willow presenta Jacq ai giocatori di Paldea.

Si scopre che quando i giocatori fanno girare i PokéStop d’oro, premiano monete, ma hanno ???? In allegato ci sono, che non hanno nulla a che fare con ciò che i giocatori possono fare ora. Non sappiamo come questo si colleghi al gioco, ma potrebbero avere a che fare con una manciata di fughe di notizie che si sono verificate per Pokémon Scarlet e Violet.

Presumibilmente, il Pokémon basato su monete apparirà in Pokémon Scarlet e Violet ed è apparso sullo sfondo di altri trailer di Scarlet e Violet. Potrebbe funzionare in modo simile a Spiritomb, dove i giocatori possono catturare la forma base di questo Pokémon e quindi possono evolverlo, presumibilmente. Sfortunatamente, non abbiamo tutti i dettagli in quanto non abbiamo una copia del gioco, ma questo è stato condiviso attraverso le fughe di notizie. Dovremo saperne di più quando il gioco verrà rilasciato ufficialmente.

Stiamo ancora imparando cosa sta succedendo con il gioco attuale dopo l’evento Community Day Classic. Tuttavia, puoi guardare il video condiviso dal team di PokeMiners, fornito da un membro della comunità, W4RLOCKK.