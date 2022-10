Dolly Parton, Cardi B e altri rendono omaggio a Leslie Jordan.

Leslie Jordan, 67 anni, è morto lunedì, lasciando l’industria dello spettacolo in lutto. Il rappresentante di Jordan ha confermato alle persone che è morto in un incidente d’auto a Hollywood, in California, a seguito di un’apparente emergenza medica. Secondo la polizia di Los Angeles, l’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 ora locale. I co-protagonisti di Jordan e quelli di Hollywood gli hanno reso omaggio sui social media tutto il giorno dopo l’annuncio della sua morte.

Dolly Parton ha reso un sincero tributo a Jordan lunedì sera. “Beh, sono ferito e scioccato come se avessi perso un membro della famiglia”, ha iniziato la leggenda del paese di 76 anni. “Leslie ed io avevamo un legame speciale e credo che il resto del mondo la pensasse allo stesso modo per lui. So che le persone dicono sempre “Oh, ci mancheranno”, ma in questo caso non potrebbe essere più vero. Tutti quelli che lo hanno conosciuto personalmente e tutti quelli che sono stati intrattenuti da lui lo mancheranno. Fratellino, riposa in pace”.

Correlati- L’ex fidanzata di Travis Scott, Rojean Kar, afferma di tradire spesso Kylie Jenner

Mayim Bialik, co-protagonista di Call Me Kat di Jordan, ha rilasciato la seguente dichiarazione a PEOPLE a nome del cast e della troupe dello show: “Non ci sono parole per descrivere la perdita che stiamo provando come cast e come famiglia Call Me Kat.Leslie Jordan era una forza da non sottovalutare. Era l’epitome di un gentiluomo del sud: tenero, saggio, cattivo ed esilarante. Abbiamo avuto modo di conoscerlo e amarlo al culmine della sua felicità e gioia, ed è impossibile immaginare la vita senza di lui: l’uomo che si sputò sulle lenti a contatto prima di mettersele negli occhi, l’uomo che aveva una storia su ogni uomo in Hollywood e alcune delle donne, l’uomo che ha vissuto per far ridere la gente. Ci prenderemo del tempo per piangere e celebrare i tanti doni che Leslie ha fatto a noi e al mondo intero e apprezziamo la privacy in questo momento.

Loni Love of The Real ha reso omaggio a Jordan e ha ricordato come l’ha ispirata, scrivendo: “L’ultima volta che ho lavorato con Leslie Jordan, abbiamo co-ospitato The Talk come ospiti. Era molto divertente stare con Leslie perché aveva sempre una storia divertente da raccontare e mi ha ispirato a continuare in un settore che può essere invecchiato… Amico mio, mi mancherai. La mamma ti aspetta”.

Correlati-B. Simone Età, altezza, marito, fidanzato, famiglia, biografia, patrimonio netto

Lance Bass ha anche reso omaggio a Jordan sui social media dopo la sua morte, scrivendo: “Leslie Jordan è una leggenda in ogni senso della parola. Nessuno mi ha mai fatto ridere più forte. Questo mi spezza il cuore. Stai tranquillo, amico mio.

La morte di Jordan è stata annunciata da Cardi B, che ha scritto: “Ti amo,” dopo che la sua reazione a “WAP” di lei e Megan Thee Stallion è diventata virale nel 2020.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!