DLC Vampire Survivors: data di uscita, nuovi personaggi e armi

Sopravvissuti ai vampiriil successo a sorpresa ad accesso anticipato che ha appena fatto un lancio completo su PC e Xbox, riceve la sua prima espansione di contenuti scaricabili il 15 dicembre. Eredità dell’Incantesimo della Luna, offre più personaggi, armi e “un palcoscenico ENORME”, ha dichiarato lo sviluppatore in una nota. Potrebbe persino aggiungere vampiri al gioco.

Per coloro che non sono interessati allo scherzo, nessuno tra l’orda di mostri che già affronti in questo roguelike infernale è in realtà un vampiro. Né, del resto, lo sono i personaggi dei giocatori. Ciò potrebbe cambiare poiché il DLC sposta il gioco dall’Italia al Giappone.

Lì, i giocatori troveranno “The Moonspell, un tempo vigili guardiani di una valle magica incastonata tra le montagne” e sono stati invasi da “orde di yokai e oni”. In modo minaccioso, l’assalto dei demoni “può fornire qualche indizio sulla posizione di un vampiro”.

Vedi, il titolo del gioco si riferisce al fatto che una minaccia di vampiri mai vista prima ha evocato l’orda di demoni che i giocatori affrontano in una lotta per sopravvivere per 15 o più minuti, a seconda del tipo di gioco.

Insieme a Eredità dell’Incantesimo della Luna, i giocatori affronteranno quattro nuovi personaggi contro probabilità impossibili: Miang Moonspell, Menya Moonspell e Syuuto Moonspell del clan Moonspell, oltre alla maga risorta Babi-Onna. Combatteranno sul Monte Moonspell, “il nostro palcoscenico più grande di sempre”, afferma lo sviluppatore poncle. Il palcoscenico presenta un castello abbandonato, la cima innevata della montagna e un villaggio infestato da yokai, tra gli altri ambienti.

Non preoccuparti, il DLC offre anche ai giocatori altre 13 nuove armi da utilizzare per ridurre le dimensioni della folla. Eredità dell’Incantesimo della Luna costa $ 1,99 e sarà disponibile sia su Steam che sul marketplace Xbox. Il gioco base è stato recentemente aggiornato gratuitamente, giusto in tempo per Halloween, con due modalità aggiuntive e l’integrazione di Twitch.