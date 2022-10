Diversi sviluppatori stanno lavorando a soluzioni di conversione per i salvataggi di giochi di Stadia

La notizia della chiusura di Google Stadia così all’improvviso ha colto di sorpresa i giocatori, con le persone che si chiedevano cosa avrebbero fatto con i loro dati di salvataggio sulla piattaforma. Google offre rimborsi a coloro che hanno acquistato hardware, giochi, DLC e componenti aggiuntivi di Stadia tramite lo store, ma non ci sono state notizie da parte di Google sul salvataggio dei dati di gioco, che potrebbero non essere necessariamente trasferibili.

Stadia chiuderà il 18 gennaio 2023, il che significa che c’è tempo per trovare una soluzione. Alcuni sviluppatori hanno notato la situazione e stanno già lavorando su opzioni di conversione per aiutare i giocatori a trasferire i dati di salvataggio e/o i giochi acquistati.

Bungie è uno sviluppatore che sta già lavorando su metodi per aiutare i giocatori a trasferire i propri account di Destiny 2, twittando un annuncio. Non hanno ancora un piano solido, ma forniranno più informazioni ai giocatori una volta che avranno un’opzione di conversione che funziona.

Ubisoft sta anche lavorando per portare i giochi da Stadia a Ubisoft Connect, offrendo di tenere i giocatori aggiornati sui loro progressi. Condivideranno anche ulteriori notizie sull’impatto che questa mossa avrà sui giocatori di Ubisoft+.

Anche se Stadia verrà chiuso il 18 gennaio 2023, siamo felici di condividere che stiamo lavorando per portare i giochi che possiedi su Stadia su PC tramite Ubisoft Connect. Avremo altro da condividere in merito a dettagli specifici e all’impatto per gli abbonati Ubisoft+ in un secondo momento. — Supporto Ubisoft (@UbisoftSupport) 30 settembre 2022

IO Interactive ha pubblicato un annuncio per i giocatori di Hitman, rassicurandoli che saranno in grado di trasferire i propri dati su altre piattaforme.

A tutti i nostri fan di HITMAN su Google Stadia. Ti ascoltiamo: stiamo cercando modi per farti continuare la tua esperienza HITMAN su altre piattaforme. pic.twitter.com/7VZsDQAMkC — IO Interactive (@IOInteractive) 30 settembre 2022

Sebbene Stadia non avesse la libreria di giochi più ampia disponibile, è bello vedere che gli sviluppatori stanno assumendo un ruolo guida nell’aiutare i giocatori a trasferire i loro dati di gioco una volta che la piattaforma non funziona. L’annuncio sembra aver colto di sorpresa anche gli sviluppatori, e non sorprende che non ci siano piani concreti dato che la notizia della chiusura di Stadia è uscita solo pochi giorni fa.

Man mano che ci avviciniamo al 18 gennaio, è probabile che altri sviluppatori intervengano con i loro annunci per aiutare i giocatori a trasferire i loro dati di gioco. Bungie, Ubisoft, IO Interactive e altri gruppi dovrebbero avere il tempo di trovare una soluzione di conversione adatta e far sapere ai giocatori quali sono i loro piani. Farlo prima di gennaio dovrebbe anche dare ai giocatori abbastanza tempo non solo per trasferire i propri dati, ma anche per aiutare gli sviluppatori a risolvere potenziali problemi prima che Stadia scompaia per sempre.