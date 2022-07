Dive Club Stagione 2: in arrivo o no?

“Dive Club,” creato da The Steve Jaggi è un’entusiasmante e audace serie poliziesca australiana. La storia è ambientata nella fittizia località balneare di Cape Mercy e si concentra sul club titolare, composto da giovani subacquei audaci e abili. Lauren scompare inspiegabilmente dopo una tempesta, spingendo i suoi compagni a lanciarsi alla sua ricerca. Sebbene la maggior parte delle persone interpreti l’assenza di Lauren come una prova della sua morte, l’instancabile ricerca della verità da parte dei suoi amici rivela un doloroso segreto sulla storia della città.

È stato pubblicato per la prima volta su 10 Shake nella sua nazione d’origine, l’Australia, nel maggio 2021. Successivamente, il programma sarà accessibile al pubblico straniero su Netflix a settembre 2021. Il teen drama ha molto cuore, personaggi adorabili e ricchi di sfumature e flash di genio. Con il cliffhanger alla fine della prima stagione, potresti essere curioso di sapere se ci sarà un sequel. Permetteteci di fare un po’ di luce sulla situazione.

Data di rilascio

La prima stagione di “Dive Club” sarà disponibile su Netflix nella sua totalità il 3 settembre 2021. Prima della sua distribuzione mondiale, il programma è stato presentato in anteprima il 10 Shake in Australia il 29 maggio 2021. La prima stagione è composta da 12 episodi, ciascuno della durata di circa 27 minuti.

Riveliamo tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione della serie. Al momento non ci sono notizie che forniscano un quadro chiaro del futuro dello spettacolo. Tuttavia, prevediamo che la sitcom tornerà per una seconda stagione. La prima stagione lascia molti misteri irrisolti, quindi è improbabile che i fan rimangano in sospeso. Tuttavia, potrebbe essere necessario attendere ancora un po’ per un annuncio ufficiale.

La prima stagione è stata rilasciata su Netflix tre mesi dopo la sua prima in Australia. Quindi, supponendo che la serie segua lo stesso calendario di produzione e distribuzione, dovremo aspettare che la futura stagione 2 termini la sua corsa su 10 Shake prima che arrivi sullo streamer. Tenendo tutto in considerazione, potremmo prevedere l’uscita della stagione 2 di “Dive Club” su Netflix nel terzo trimestre del 2022.

Dive Club Stagione 2 – Cast

Poiché tutti i personaggi chiave sopravvivono entro la conclusione della prima stagione, potremmo prevedere che la maggior parte degli attori che li interpretano tornino se lo spettacolo viene rimesso in servizio. Questo potrebbe indicare che vedremo il ritorno di Miah Madden (Maddie), Georgia-May Davis (Lauren), Aubri Ibrag (Anna), Sana’a Shaik (Stevie) e Mercy Cornwal (Izzie).

Inoltre, si dice che Joshua Heuston (Henry), Alexander Grant (Hayden), Veronica Neave (il sindaco Renee Volkov) e Kate Peters (Viktorya Volkov) torneranno in una possibile stagione 2. Altri membri significativi del cast che dovrebbero apparire includono John McNeill (Sea Dog), Phoenix Mendoza (Camille), Ryan Harrison (Leonid Komarov) e Jai Koutrae (Capo Jack Rose).

Dai un’occhiata al teaser

Sinossi

Lauren è considerata uccisa in un sospetto naufragio quando scompare. Tuttavia, i Dive Member del club non si arrendono per il loro amico. Lauren viene scoperta nel faro alla vigilia dell’annuale Festa della Salvezza. Anna è indotta a pensare di essere l’erede al trono reale della Russia. Ma si rende presto conto che il passato della sua famiglia è una finzione quando scopre che sua nonna Viktorya è una pirata. Quando la stagione volge al termine, la banda di amici si ritrova legata a un albero e lasciata in mezzo al nulla, mentre il Dive Club brucia davanti ai loro occhi.

Il racconto della conclusione del cliffhanger potrebbe continuare nella prossima stagione, rivelando cosa succede ai subacquei. Il destino di Leonid Komarov è lasciato nell’aria nel finale della prima stagione. Tuttavia, se il programma ritorna, potremmo ricevere alcune risposte. Hayden ha mostrato di essere con la famiglia Volkov nel finale della prima stagione.

Inoltre, non passerà molto tempo prima che la gente del posto scopra la vera identità di Viktorya. Nel frattempo, la potente famiglia Volkov non lascerà nulla di intentato per mantenere nascosti i fatti. Con il Dive Club raso al suolo, gli amici potrebbero dover ricominciare da capo. Se c’è una stagione 2, la serie molto probabilmente si immergerebbe più a fondo nei segreti della città.

Domande frequenti

Ci sono risultati importanti con Dive Club Stagione 2?

Secondo il team di produzione, la serie non verrà rinnovata per la stagione 2 per il momento. La data della prima della serie sarà annunciata entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo anno.

Il programma televisivo Dive Club è basato su una storia vera?

Sì, è una narrazione fittizia di una banda di adolescenti che si perde durante una tempesta e alla fine si trova in un piccolo villaggio sul mare. Tutti sono ansiosi di saperne di più nella seconda puntata, ma non ci sono ancora conferme della stagione.

Alla serie, trovano mai Lauren nel Dive Club?

Sì, Lauren è stata scoperta prima della fine della prima stagione. La sitcom è stata fantastica e la narrazione cambierà nella stagione futura. La seconda puntata è attesa con impazienza. Segue anche un gruppo di individui che hanno preso qualcosa dall’acqua.

Queste erano tutte le informazioni che sapevamo sulla seconda stagione di Dive Club. Se le riprese della seconda stagione iniziano quest’estate, tutti gli episodi della serie saranno completati entro la fine del 2023. Perché la prima stagione include solo 12 episodi e la seconda richiederà del tempo per rinnovarsi.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!