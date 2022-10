Disney Dreamlight Valley è stata nominata per un Golden Joystick Award come miglior gioco ad accesso anticipato

I Golden Joystick Awards celebrano il loro 40° anniversario e sono stati annunciati i candidati per le categorie di quest’anno. Tra i candidati c’è Disney Dreamlight Valley per il miglior lancio in accesso anticipato. L’account Twitter di Disney Dreamlight Valley ha celebrato la nomination del gioco con un tweet e ha incoraggiato i fan a votare per il gioco su GamesRadar. Gli altri candidati per la stessa categoria sono Gloomwood, Core Keeper, Vampire Survivors, Slime Rancher 2 e Dune: Spice Wars.

Chiunque può andare su GamesRadar e prendere parte alla votazione, e la votazione durerà fino a venerdì 4 novembre. I Golden Joystick Awards 2022 trasmetteranno i vincitori su tutte le principali piattaforme di streaming il 22 novembre. Quest’anno sono in lizza oltre 70 giochi , con Elden Ring in testa alle nomination di quest’anno, seguito da vicino da Horizon Forbidden West. Altre categorie dei Golden Joystick Awards sono Miglior gioco per Nintendo dell’anno, Miglior gioco per PlayStation dell’anno, Miglior gioco per Xbox dell’anno, Miglior audio, Miglior narrazione, Miglior community di giochi, Miglior espansione di giochi, Miglior hardware di gioco, Miglior gioco indie , Miglior gioco multiplayer, Miglior design visivo e Gioco più ricercato.

I Golden Joystick Awards sono la cerimonia di premiazione dei videogiochi più longeva, lanciata per la prima volta nel 1983, e i premi inizialmente si sono concentrati solo sui giochi per PC prima di passare a tutte le piattaforme. La cerimonia di premiazione di quest’anno sarà la prima volta che i premi avranno una categoria Best Early Access.

Disney Dreamlight Valley è un gioco di avventura con simulazione di vita disponibile su dispositivi mobili, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Nel gioco, i giocatori possono costruire e gestire il proprio villaggio Disney. I giocatori possono invitare e interagire con molti personaggi Disney classici, tra cui Elsa, Anna, Wall-E, Moana, Maui e molti altri. L’accesso anticipato al gioco è diventato disponibile per i giocatori che possiedono il Founder’s Pack o hanno Xbox Game Pass il 6 settembre. Il titolo dovrebbe essere rilasciato completamente come gioco free-to-play nel 2023.