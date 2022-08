DioField Chronicle di Square Enix porta il gioco di ruolo tattico fuori dalla griglia

Un tempo i giochi di ruolo tattici erano un genere esoterico e sottorappresentato che esisteva principalmente nel passato a 16 bit. Non è così ora, grazie in gran parte a Square Enix, che in questi giorni non ama altro che piazzare scommesse a budget medio-basso su ogni angolo di nicchia goduto dal suo fandom e rappresentato nel suo catalogo arretrato. All’inizio di quest’anno, l’editore ha rilasciato Strategia del triangolo con Nintendo. A novembre pubblicherà un remaster del classico Tattica Orco. Incastrato tra loro, arriva il 22 settembre La cronaca di DioFielduna deviazione non annunciata, umile e curiosa dall’ortodossia di genere.

In contrasto con gli altri due giochi e altri sostenitori del genere come Fire Emblem, La cronaca di DioField fa a meno di una griglia di movimento e di turni. Questo è un gioco sciolto, a flusso libero e leggermente frenetico che si svolge in tempo reale. Schieri una squadra di quattro unità e le controlli un po’ come le unità degli eroi in un gioco di strategia in tempo reale o in un MOBA. Indichi e fai clic per spostarli sul campo di battaglia e passare incessantemente da un’unità all’altra, ordinando di usare le loro abilità, curarli o uscire dai guai, sempre con un occhio attento a ciò che sta accadendo nel resto del campo.

La meccanica e la matematica sottostanti potrebbero essere simili a quelle di un gioco di ruolo tattico a turni, ma la sensazione è molto diversa. Questo non è un gioco di scacchi in cui pianifichi attentamente e ottimizzi ogni tua mossa. È un gioco di multitasking e di assegnazione rapida delle priorità al volo. Una cosa però non è cambiata: il posizionamento è tutto. Molte delle abilità delle tue unità infliggono danni su un’area, in un cono o in un’ampia fascia, quindi ti consigliamo di allinearle attentamente per eliminare quante più unità nemiche possibile. Inoltre, se uno dei tuoi guerrieri attacca un nemico da dietro, ottieni un bonus di imboscata che raddoppia i tuoi danni, quindi fiancheggiare e manipolare il nemico con tattiche di tiro e tank simili a un MMO sono essenziali.

Immagine: Lancarse/Square Enix

Tutto sommato, è un sistema di battaglia tattico divertente e avvincente, anche se leggermente stressante. Ci sono quattro classi di personaggi: arciere, cavalleria, guerriero e mago, e in genere ne sceglierai una per la tua squadra. Oltre al livellamento individuale e all’equipaggiamento per ogni personaggio, ci sono alberi delle abilità a livello di classe e personaggi ausiliari possono essere aggiunti a ciascuno dei tuoi quattro slot unità (se appartengono alla stessa classe) per aumentare il tuo repertorio di abilità. Puoi anche equipaggiare Magilumic Orbs per scatenare attacchi da enormi evocazioni in stile Final Fantasy.

C’è una piacevole maglia di cose da considerare qui. È un po’ difficile dire quanto sarà profondo il gioco dalla demo attualmente disponibile, ma le prime indicazioni sono che Square Enix e il co-sviluppatore Lancarse hanno saggiamente mantenuto le cose su piccola scala ma di grande impatto. Il numero di unità nemiche è basso, ma colpiscono abbastanza duramente e possono togliere pezzi alla salute dei tuoi combattenti. Le battaglie sono snelle ma piuttosto ad alto rischio, il che le mantiene tese e gestibili (certamente se stai usando un controller, come ero su PlayStation 5; la versione PC supporta mouse e tastiera, che probabilmente saranno più veloci e modo naturale di giocare).

La cosa frustrante è quanto tempo La cronaca di DioField spende lontano dalla sua rete di sistemi piacevolmente economica e dalle sue divertenti e frenetiche tattiche sul campo di battaglia, e da quanta poca vita ha quando segui la storia e le rigide interazioni dei personaggi. Nonostante alcune eleganti illustrazioni dei personaggi di Taiki e Isamu Kamikokuryo, il gioco si svolge in un mondo squallido e privo di aria di politica medievale e manovre mercenarie in cui è difficile investire.

Immagine: Lancarse/Square Enix

La trama ha qualcosa a che fare con un’isola un tempo pacifica benedetta da potenti risorse magiche, un grande male, fazioni in guerra e orgogliose case aristocratiche. Personaggi che portano nomi come Fredret, Iscarion e Waltaquin parlano cliché senza vita e si espongono l’un l’altro. Non aiuta il fatto che il budget per cose come l’ambiente artistico e le prestazioni vocali fosse chiaramente molto limitato, o che la tavolozza dei colori del gioco sia così freddamente attenuata. Tra una missione e l’altra, il nostro eroe Andrias può vagare per baracche estremamente semplici e claustrofobiche per parlare con altri personaggi, fare acquisti, creare e armeggiare, ma questa sezione del gioco sembra obsoleta di almeno due generazioni di hardware. Forse tre.

Tutto torna in vita sul campo di battaglia, ma potrebbero essere solo i fan più impegnati e curiosi del genere dei giochi di ruolo tattici a spingersi oltre per arrivare alle cose buone. Tuttavia, questo è un gioco che, nel suo ambito limitato, sta scavando qualcosa di interessante dal profondo della sua nicchia prescelta.

La cronaca di DioField è diretto su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.