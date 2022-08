Dimensioni del precaricamento di The Last Of Us Part 1 Remake e tutti i bonus per il preordine

The Last Of Us Parte 1 Remake è ora disponibile per il precaricamento e TU i fan dovrebbero conoscere tutti i bonus di preordine per le edizioni Standard e Digital Deluxe prima di acquistare.

Anche se sembra solo visivamente migliore, ci sono molte nuove funzionalità per The Last Of Us Remake Parte 1. Il post sul blog di Sony descrive in dettaglio come Naughty Dog ha ricostruito la grafica e le prestazioni del gioco, mentre le nuove funzionalità elencate nel trailer della panoramica includono la morte permanente e altri costumi sbloccabili.

Il gioco è fantastico sia per i nuovi fan che per quelli abituali e puoi scaricarlo oggi stesso per giocare nel momento in cui verrà lanciato la prossima settimana.

Come precaricare The Last Of Us Remake Parte 1

TU i fan ora possono precaricare The Last of Us Remake Parte 1 preordinando qualsiasi edizione digitale del gioco dal negozio PSN.

La sua dimensione di download è di 68 GB. Questo è più piccolo di Parte 2ma comunque significativamente più grande dell’originale TU esperienza iniziata su PS3 prima di essere rimasterizzata per PS4.

Sfortunatamente, è disponibile solo su PS5. Non arriverà affatto su PS4, ma alla fine arriverà su PC, anche se non c’è una data di lancio per Steam al momento della stesura.

Bonus per la prenotazione di TLOU

I bonus pre-ordine per qualsiasi edizione di The Last Of Us Parte 1 Remake sono come segue:

Supplementi bonus.

Parti bonus per armi.

Di seguito è riportato il prezzo e le funzionalità per ogni edizione disponibile per l’acquisto (tramite il negozio PSN):

Edizione standard – £ 69,99:

Bonus pre-ordine

Capitolo prequel lasciato alle spalle

Edizione Digitale Deluxe:

Bonus pre-ordine

Capitolo prequel lasciato alle spalle

Due potenziamenti delle abilità (sblocco anticipato)

Aggiornamento pistola/fucile (sblocco anticipato)

Frecce esplosive (sblocco anticipato)

Filtro Dither Punk (sblocco anticipato)

Modalità Speedrun (sblocco anticipato)

Sei skin per armi (sblocco anticipato)

C’è anche una Firefly Edition fisica, ma al momento è esaurita ovunque.

