Digital Extremes sta collaborando con la leggenda del design Joe Mad per un Warframe Werewolf

Digital Extremes ha collaborato con l’artista di fumetti e sviluppatore di giochi Joe Madureira per portare ai giocatori di Warframe qualcosa che hanno sempre desiderato. Madureira, noto ai fan come Joe Mad, ha unito le forze con gli sviluppatori per progettare un Warframe basato sul lupo mannaro, qualcosa che i giocatori non vedevano l’ora di vedere nel gioco da anni.

Madureira ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni, come stagista per la Marvel. Avrebbe continuato a lavorare su Uncanny X-Men prima di lasciare la Marvel per creare la sua serie Battle Chasers. Si è poi spostato nello spazio dei videogiochi, lavorando su titoli come Darksiders prima di formare la sua compagnia, Airship Syndicate, e trasformare Battle Chasers in un videogioco.

In una presentazione esclusiva del design prima del TennoCon, il direttore delle operazioni live di Digital Extremes e della community Rebbeca Ford ci ha detto che non volevano utilizzare un design o una meccanica di un lupo mannaro predefinito. Nello schizzo di Joe Mad, puoi vedere grandi teste di lupo sia sulle spalle che sulle cosce e quelli che sembrano essere fantasmi che volano intorno al Warframe.

Durante il TennoCon, il team ha coperto il processo di progettazione, descrivendo in dettaglio la natura iterativa della creazione di un Warframe con un design che potrebbe apportare una nuova gamma di influenze al processo. Non c’erano molti dettagli da fornire su come suonerà Warframe o su qualsiasi possibile nome con cui potrebbe essere rilasciato, ma è fantastico vedere qualcosa che i fan hanno desiderato per così tanto tempo in produzione.