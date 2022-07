Digital Extremes annuncia Veilbreaker, un aggiornamento a sorpresa in arrivo

TennoCon, la celebrazione annuale di Digital Extremes di tutto ciò che riguarda Warframe, ha lasciato una sorpresa per i fan del gioco quando è stato annunciato un nuovo aggiornamento. Mentre la community era pronta a conoscere l’imminente espansione di Duviri Paradox, gli sviluppatori ci hanno sorpreso con la notizia di un secondo aggiornamento, chiamato Veilbreaker, che è in arrivo.

Attualmente previsto per l’arrivo prima dell’espansione Duviri Paradox, l’aggiornamento Veilbreaker si baserà ancora una volta sugli eventi di The New War. Il personaggio preferito dai fan Khal-175, l’eroico Grineer che ha conquistato i nostri cuori con le sue capacità di trasportare bombe a frizione, tornerà.

Non solo Khal-175 sta tornando, ma abbiamo anche il ritorno degli Arconti a cui guardare con impazienza. Arconte Boreale, Amar e Nira erano potenti nemici introdotti nell’espansione Nuova Guerra. Prendendo la forma di versioni contorte di Warframe, ora torneranno in forme ancora più potenti. I giocatori potranno allearsi con un’intera squadra per affrontare questi nemici mentre tentano ancora una volta di rompere la natura di controllo del Narmer.

Questa storia si sta sviluppando.