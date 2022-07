Digital Extremes annuncia il nuovo MMO fantasy, Soulframe

Con una mossa a sorpresa, Digital Extremes ha annunciato un nuovo titolo chiamato Soulframe. Lo sviluppatore di Warframe ha fatto l’annuncio durante la presentazione del keynote di TennoCon. Il team ha presentato il loro nuovo progetto al mondo attraverso un trailer cinematografico. Per Soulframe, Digital Extremes si sposterà dalle ambientazioni fantascientifiche che si sono rivelate un grande successo per loro con Warframe e invece esplorerà un’ambientazione fantasy.

“Con la costruzione del mondo e gli elementi tematici di Soulframe, stiamo davvero cercando di tornare ai nostri preferiti d’infanzia e trarre ispirazione dagli elaborati mondi fantastici di cui ci siamo innamorati crescendo”, ha affermato Geoff Crookes, Direttore Creativo di Soulframe. “Il nostro team è davvero interessato a questa idea di collisione tra natura e umanità, ed esploreremo molti di questi temi attraverso il nostro obiettivo mentre giochiamo con idee di restauro ed esplorazione”.

Nel trailer, abbiamo visto una figura con un arto protesico lavarsi su una spiaggia, quindi abbiamo assistito alla stessa figura di nemici che combattevano usando una spada apparentemente magica. Sono stati in grado di utilizzare la magia per colpire e congelare i nemici prima di liberare un enorme lupo che era stato incatenato. Purtroppo, non siamo riusciti a vedere alcun gameplay e una data di uscita è abbastanza lontana che il team non ha nemmeno accennato a quando potrebbe essere.

Questo è il primo nuovo gioco di Digital Extremes dal lancio di Warframe nel 2013. Molti dei leader senior di Warframe passeranno al progetto. Con una grande notizia per molti fan del gioco, Rebecca Ford, nota ai fan appassionati come Space Mom, entrerà nel ruolo di Game Director per Warframe.

Questa storia si sta sviluppando.