Digimon Survive ottiene un nuovo trailer di gioco che mostra dialoghi e combattimenti

Nonostante i molteplici ritardi, Digimon sopravvive continua ad avvicinarsi sempre di più all’uscita quest’estate. Ora abbiamo finalmente uno sguardo migliore a cosa comporterà il gameplay, oltre a mettere i potenti mostri digitali l’uno contro l’altro in battaglia. Un nuovo trailer degli sviluppatori Hyde e Bandai Namco Entertainment America ha mostrato una combinazione di narrativa visual novel e combattimento tattico.

Nelle parti del gioco che utilizzano elementi di visual novel, puoi esplorare scene e parlare con altri personaggi. Secondo il trailer, quello che dici è importante e può avere un impatto su “karma, affinità e evoluzioni Digi”. I giocatori potranno anche chattare con potenziali nemici e convertirli in alleati, à al Persona o Shin Megami Tensei. Quindi, in combattimento, i giocatori useranno tattiche a turni mentre disporranno i loro mostri digitali su un campo di battaglia simile a una griglia.

Il trailer dura esattamente un minuto e mezzo, ma questo frammento è arrivato da molto tempo. Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2018 per celebrare il 20° anniversario del franchise e da allora è stato ritardato più volte. L’attuale piano del gioco per la sua data di uscita è il 29 luglio, lo stesso giorno di Xenoblade Chronicles 3. Ops!