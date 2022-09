Differenze tra FIFA 23 next-gen e current-gen e nuove funzionalità

FIFA 23 esce tra un paio di settimane e ci sono un sacco di nuove funzionalità da anticipare con le differenze tra next-gen e current-gen che determinano quanto dovrebbero essere entusiasti i fan.

L’ultimo di EA FIFA non uscirà fino alla fine di settembre, ma l’editore ha annunciato molte nuove informazioni. La data di rilascio dell’app Web è stata confermata insieme a quando è possibile scaricare l’applicazione Companion su dispositivo mobile ed entrambi escono una settimana prima dell’accesso anticipato all’edizione Ultimate.

L’edizione Ultimate ti offrirà entrambe le versioni del gioco e ci sono molte cose da aspettarsi quando uscirà l’accesso anticipato.

Nuove funzionalità di FIFA 23

Due delle nuove funzionalità per FIFA 23 sono l’esordio della Women’s Super League e l’inclusione della Coppa del Mondo del Qatar.

C’è anche l’introduzione del crossplay e del multiplayer multipiattaforma fin dal primo giorno, e Hypermotion viene ampliato con Hypermotion 2. Questo rende il gioco ancora più realistico con “6.000 animazioni realistiche”.

EA afferma anche che calci di punizione, rigori e angoli sono migliorati con una fisica più realistica. I giocatori potranno scegliere dove entrare in contatto con la palla per cambiare direzione, traiettoria e curl.

Ultimate Team rimane sostanzialmente lo stesso, ma ci sono tre nuove icone, oltre a una nuovissima formazione di FUT Heroes. Infine, la sua modalità Carriera che ha ricevuto i cambiamenti più entusiasmanti.

Secondo le note di immersione profonda della modalità Carriera di EA, ci sono molti nuovi filmati “dinamici” sia nella carriera di giocatore che in quella di allenatore. Questi includono filmati come il tuo giocatore che si sottopone alle visite mediche in un nuovo club e il tuo allenatore che si occupa del mercato di trasferimento.

Inoltre, invece di dover creare il tuo allenatore, potrai giocare nei panni di uno degli oltre 350 allenatori autentici disponibili. Ciò significa che potresti giocare come Pep al Man City, Klopp al Liverpool, Conte al Tottenham ecc.

Differenze tra next-gen e current-gen

Il FIFA 23 le differenze tra la prossima generazione e la generazione attuale sono enormi.

I giocatori PC saranno felici di sapere che la versione per computer è finalmente la stessa offerta su PS5 e Xbox Series X/S. Sfortunatamente, non è lo stesso per PS4 e Xbox One.

Hypermotion 2 è di nuovo un’esclusiva delle copie di nuova generazione, così come molte delle nuove meccaniche di gioco. Di seguito è riportato un elenco di ciò che è esclusivo per PS5, Xbox Series X/S e PC (tramite Eurogamer):

Ipermozione 2

Dribbling tecnico

Sistema fantino di apprendimento automatico

Accelerare Sprint controllati, esplosivi e lunghi

Palla composta che colpisce

Portiere cinetico vs battaglie di testa

Nuova fisica dell’impatto

Fisica dell’interazione di rete ad alta fedeltà

Nuove scene delle partite (folla, canti, costruzione, ecc.)

