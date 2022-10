Diamo un’occhiata alla vita di Jana Rae Kramer

Jana Rae Kramer è una cantante e attrice statunitense. È famosa per la sua interpretazione nella serie televisiva “One Tree Hill”. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2012. Ha al suo attivo alcuni album musicali, tra cui Thirty-One (2015) e Jana Kramer (2012). Gli album musicali hanno prodotto numerosi singoli in cima alle classifiche, tra cui “I Got the Boy” e “Why Ya Wanna”. Nella stagione 23 di “Ballando con le stelle”, è arrivata quarta.

Primi anni di vita e biografia

Jana Kramer è nata a Rochester Hills, nel Michigan, e lì è cresciuta. Nora Kramer è il nome di sua madre e Martin Kramer è quello di suo padre. Jana Kramer si è diplomata alla Rochester Adams High School. Steve è il suo unico fratello.

Vita privata

Jana ha sposato Michael Gambino nel 2004. Dopo alcuni mesi, la coppia ha divorziato perché vittima di gravi abusi domestici. Nel 2005 ha anche accusato Gambino di tentato omicidio.

Jana è fidanzata con l’attore Johnathon Schaech il 22 dicembre 2009. Il 4 luglio 2010 si sono sposati nel Michigan. Si sono lasciati dopo un mese. Nel giugno 2011, il loro divorzio è stato completato. Jana ha incontrato Brantley Gilbert, un musicista di musica country, durante i CMT Music Awards nel 2012. Nel gennaio 2013 hanno iniziato a frequentarsi e si sono fidanzati. La loro storia d’amore, tuttavia, è terminata nell’agosto 2013.

Ha iniziato a frequentare Mike Caussin nell’agosto 2014. Entrambi hanno concluso la loro relazione quando lui ha iniziato a tradirla. Dopo qualche tempo, lei lo perdonò e la coppia si riconciliò. L’ha aperta sulla sua storia d’amore fallita con Gilbert nel novembre 2014. Era un ambiente malsano e una relazione tossica. Ha proposto a Caussin nel dicembre 2014 e lo ha sposato il 22 maggio 2015. Nel gennaio 2016, la coppia ha dato alla luce la loro figlia, Jolie Rae Caussin, a Nashville.

Si sono separati nell’agosto 2016 a causa dell’ammissione di Caussin in un istituto di riabilitazione per il trattamento della sua dipendenza dal sesso. Nel dicembre 2017 si sono riuniti e hanno rinnovato i voti nuziali. Kramer ha annunciato l’arrivo del loro secondo figlio, Jace Joseph Caussin, nel novembre 2018. Nell’aprile 2018, la coppia ha combattuto insieme la sua dipendenza dal sesso e ha confessato che la dipendenza era la ragione principale della sua infedeltà. Kramer, come moglie solidale, è stata al suo fianco durante il suo programma di recupero in 12 fasi.

Età, altezza e peso

Essendo nata il 2 dicembre 1983, Jana Kramer ha 38 anni alla data odierna 25 ottobre 2022. La sua altezza è alta 5 piedi e 4 pollici e il suo peso è di 55 kg.

Carriera

Jana ha debuttato come attrice nel 2002 con il film horror a basso budget “Dead/Undead”. Ha fatto il suo debutto televisivo nel 2013 con un cameo in “All My Children”. È apparsa in numerosi episodi televisivi, tra cui Crime Scene Investigation, Private Practice, Grey’s Anatomy e CSI: NY. Durante questo periodo, è apparsa in vari film, tra cui Click, Return of the Living Dead: Necropolis, Heart of the Country, Prom Night, Spring Breakdown e Country Crush.

Nel 2007 ha recitato in più ruoli ricorrenti nella serie televisiva drammatica sportiva della NBC “Friday Night Lights”. è apparso in sei stagioni di “The Jet Set”.

Jana ha recitato in quattro episodi della serie televisiva drammatica della HBO “Entourage” nel 2009. Elektra Records le ha firmato un contratto discografico nel febbraio 2011. Ha anche debuttato con la sua colonna sonora promozionale, “I Won’t Give Up”, così come “Holding Out for a Hero”, che è stato pubblicato il giorno successivo su Amazon e iTunes. La canzone ha raggiunto la posizione numero 75 nella lista Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Ha pubblicato un’altra colonna sonora promozionale intitolata “Whiskey” nell’aprile 2011. La canzone ha raggiunto la posizione numero 99 nella lista Billboard Hot 100.

Patrimonio netto e stipendio di Jana Kramer nel 2022

Jana Kramer è una cantante e attrice professionista degli Stati Uniti con un patrimonio netto di $ 3 milioni a ottobre 2022. La sua principale fonte di reddito è recitare e cantare in serie televisive e dischi musicali. I suoi beni e altri guadagni non vengono pubblicizzati, anche se sta guadagnando molti soldi dai suoi pochi accordi di sponsorizzazione.

Jana Kramer è un individuo multi-talento e adattabile. Ha avuto una carriera di successo come attrice e cantante, con colonne sonore popolari come “Non mi arrenderò,” “Tenendo duro per un eroe,” e “Perché vuoi.

