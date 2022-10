Diamo un’occhiata al patrimonio netto di Eddie Murphy

Eddie Murphy è un comico, attore, produttore e regista statunitense. Eddie Murphy vale $ 200 milioni di dollari. Eddie Murphy è uno degli interpreti di maggior incasso nella storia del cinema. I suoi film hanno incassato circa 7 miliardi di dollari al botteghino mondiale al momento della stesura di questo articolo. Questo lo pone come il sesto attore americano con il maggior incasso nella storia del botteghino.

Eddie è stato costantemente uno degli artisti più pagati al mondo tra la fine degli anni ’80, ’90 e 2000, guadagnando 20 milioni di dollari per film. Eddie ha facilmente guadagnato oltre $ 300 milioni di salari e royalties back-end nel corso della sua carriera. Eddie è stato pagato $ 70 milioni da Netflix nel 2019 per eseguire una serie di speciali comici.

Primi anni di vita

Eddie Murphy è nato il 3 aprile 1961 a Brooklyn, New York. È cresciuto nella zona di Bushwick a Brooklyn. Sua madre lavorava come operatore telefonico, mentre suo padre lavorava come agente di transito e comico amatoriale. Il padre di Eddie è morto quando aveva otto anni. Quando sua madre si ammalò, lui e suo fratello maggiore Charlie Murphy furono dati in affido. Sua madre alla fine si riprese e si sposò.

Eddie si è infatuato dell’umorismo da adolescente dopo aver ascoltato un disco di una commedia di Richard Pryor. Anche Bill Cosby ha avuto una grande influenza su di lui. Eddie si è unito al cast di Saturday Night Live all’età di 19 anni nel 1980. Il programma all’epoca stava fallendo nelle classifiche dopo aver perso tutte le sue stelle originali. Eddie è stato un enorme successo che ha contribuito a spingere il programma a nuove vette. Eddie rimase alla SNL fino al 1984.

Carriera cinematografica

Eddie ha fatto il suo debutto sul grande schermo in 48 ore. nel 1982, mentre era ancora in SNL. Trading Places, i film di Beverly Hills Cop, in arrivo in America, Harlem Nights e Another 48 Hours sono stati tra i suoi successivi grandi successi. L’attrazione al botteghino di Murphy è diminuita in modo significativo negli anni ’90, ma è stata resuscitata da una serie di film per famiglie, tra cui Mulan, la trilogia di Shrek, Dreamgirls e i film Il professore matto.

Murphy è stato nominato per un Academy Award e ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in Dreamgirls nel 2006. Ha anche prodotto e diretto molti dei suoi film, tra cui Vampire in Brooklyn, Life e Harlem Nights.

Vita privata

Nel 1993, Eddie Murphy ha sposato la sua fidanzata di lunga data, Nicole Mitchell. Nel 2006 la coppia ha divorziato. Eddie avrebbe pagato a Nicole un risarcimento per il divorzio di $ 15 milioni.

Eddie ha avuto una relazione con la Spice Girl Mel B dal 2006 al 2007. Nel 2008 ha frequentato la donna d’affari Tracey Edmonds. Dal 2012 esce con la modella Paige Butcher. Eddie è il padre di dieci figli da relazioni separate.

Punti salienti dello stipendio di Eddie Murphy

Nel 1981, Eddie ha guadagnato solo $ 4.500 per ogni episodio di Saturday Night Live. Il suo compenso è stato aumentato a $ 30.000 per episodio l’anno successivo. Il suo primo giorno di paga significativo è arrivato nel 1984, quando ha ricevuto $ 1 milione per il film Best Defense. Ha ottenuto $ 14 milioni per la prima puntata di Beverly Hills Cop nel 1984. Successivamente, ha guadagnato $ 8 milioni per Beverly Hills Cop II. L’anno successivo, ha ricevuto altri $ 8 milioni per Coming to America.

Progetto Netflix

Secondo quanto riferito, Eddie era in discussione per guadagnare $ 70 milioni per registrare una serie di speciali comici per Netflix nel luglio 2019. Si tratta di $ 10 milioni in più rispetto a Dave Chappelle per i suoi tre speciali. Per due speciali, Chris Rock ha ottenuto $ 40 milioni.

Immobiliare

Eddie ha posseduto molte residenze straordinarie nel corso degli anni. Eddie risiedeva in una ricca casa su misura in un ricco quartiere recintato a Granite Bay, in California (vicino a Sacramento) negli anni ’90. Eddie ha pagato 10 milioni di dollari in un sito non edificato di 3,7 acri a Beverly Park, un sobborgo estremamente d’élite di Beverly Hills, dopo aver venduto la sua casa a Granite Bay. Beverly Park è un’enclave recintata in cima al quartiere più ricco di Beverly Hills. È la patria di celebrità come Mark Wahlberg, Denzel Washington, Rod Stewart e Sylvester Stallone, oltre a una manciata di multimiliardari.

Eddie ha speso innumerevoli milioni di dollari per costruire una casa nuova di zecca di 40.000 piedi quadrati dopo aver acquistato la sua proprietà per $ 10 milioni nel 2001. La casa comprende 32 stanze, di cui 9 camere da letto e 9 bagni. C’è un’enorme piscina, campo da tennis, biblioteca e pista da bowling sul terreno. Se dovesse andare sul mercato, la villa guadagnerebbe facilmente tra $ 30 e $ 40 milioni. Eddie aveva posseduto una proprietà di Beverly Hills negli anni ’80, che è stata commercializzata per $ 85 milioni da un successivo proprietario nel 2016.

Eddie ha acquistato 15 milioni di dollari per Rooster Cay, un’isola privata di 15 acri alle Bahamas, nel 2007. In precedenza possedeva Pearl Island, un’altra isola privata.

Resta sintonizzato per ulteriori informazioni di questo tipo!