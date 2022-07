Diamo un’occhiata al patrimonio netto di Brad Pitt

Brad Pitt è un attore e produttore cinematografico con un patrimonio netto di 300 milioni di dollari. Brad è uno degli artisti più famosi e più pagati al mondo, guadagna regolarmente almeno $ 20 milioni per le uscite di grandi film in movimento. Ha ricevuto più nomination agli Oscar.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

A proposito del milionario

William Bradley “Brad” Pitt è un attore e produttore cinematografico americano nato a Shawnee. Pitt è salito alla ribalta dopo aver interpretato un autostoppista cowboy in “Thelma & Louise”. Attualmente è considerato uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi. È apparso in film come “Seven” nel 1995, “Fight Club” nel 1999 e “Ocean’s Eleven” nel 2001.

William Bradley “Brad” Pitt è nato il 18 ottobre 1963 a Shawnee, in Oklahoma. I genitori di Pitt lo sono William Alvin Pitt e Jane Etta. È nato in una famiglia conservatrice.

Pitt ha frequentato la Kickapoo High School di Springfield, Missouri, dove ha giocato a tennis, nuoto e golf. Il suo primo obiettivo era diventare giornalista, ma ha iniziato la sua carriera di attore nel 1987 dopo aver preso lezioni di recitazione alla Roy School di Londra.

Inoltre, leggi: patrimonio netto di Khabib

Vita professionale

Pitt è apparso nel film del 1994 Interview with the Vampire’ insieme ad Antonia Banderas, Kristen Dunst, Tom Cruise e Christian Slater.

La carriera di attore di Pitt è iniziata nel 1987, con piccole apparizioni in film come “Less Than Zero”, “No Way Out” e “No Man’s Land”. Pitt ha anche recitato in due episodi della sitcom della NBC “Another World”, andata in onda sulla rete.

L’anno successivo, Pitt è apparso nel film “21 Jump Street”, dopo di che è stato scelto come protagonista in “The Dark Side of the Sun”.

L’anno successivo, è stato scelto per ‘Seven’, al fianco di Morgan Freeman e Gwyneth Paltrow. Il film è stato un successo al botteghino, incassando 327 milioni di dollari.

Pitt ha continuato a recitare in altri film di successo negli anni successivi, tra cui “Sleepers”, “Meet Joe Black” e “The Devil’s Own”. Pitt è stato scelto per il film Fight Club del 1999, che è diventato uno dei film di maggior successo di Pitt.

Nel 2001, la star emergente ha recitato in ‘Ocean’s Eleven’ con Matt Damon, George Clooney e Julia Roberts. Il film è stato un enorme successo al botteghino, incassando 450 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ha iniziato a contribuire con la sua voce a film d’animazione come La leggenda dei sette mari di Sinbad e Il re della collina nel 2003.

Leggi anche: Miley Cyrus Mullet Haircut: anche gli ultimi aggiornamenti

Scorcio di vita personale

Pitt ha sposato l’attrice di “Friends”. Jennifer Aniston nel 2000 e la coppia ha divorziato nel 2005. Pitt e Angelina Jolie sposato nel 2014 ma separato due anni dopo a causa di problemi inconciliabili.

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno chiesto il divorzio e hanno annunciato la loro separazione. Shiloh Nouvel, così come Knox Léon e Vivienne Marcheline, sono i figli della coppia. Maddox Chivan, Pax Thien e Zahara Marley sono i loro tre figli adottivi. Sono nati in Cambogia, Vietnam ed Etiopia, in quest’ordine.

Dopo il suo divorzio da Jolie, Pitt le avrebbe dato 8 milioni di dollari per acquistare un’altra proprietà per se stessa e avrebbe pagato circa 1,3 milioni di dollari per il mantenimento dei figli. Il loro divorzio è stato senza dubbio uno dei divorzi di celebrità più lunghi che abbiamo visto, durato oltre 6 anni, ma il costo è stato esorbitante. Secondo Cinema Blend, la coppia ha speso più di 1 milione di dollari durante il processo di divorzio, che non includeva il mantenimento dei figli o gli alimenti. così male!

Industria immobiliare-

Brad ha un consistente portafoglio immobiliare del valore di oltre $ 100 milioni. La residenza principale di Brad a Los Angeles è stata un vero e proprio complesso che ha costruito insieme nel corso degli anni attraverso vari acquisti. La proprietà, che ora si trova a Los Feliz, a Los Angeles, è composta da 5 sezioni contigue per un totale di circa 2 acri. La tenuta ha quattro residenze, tra cui una casa principale di 6.600 piedi quadrati. Nel 1994 ha acquistato il suo primo pezzo di proprietà.

Leggi anche: patrimonio netto di Lauryn Hill

RIMANI SINTONIZZATO PER ALTRI AGGIORNAMENTI!