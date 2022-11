Diamo un’occhiata ai guadagni di Kim Kardashian!

Kim Kardashian ha un patrimonio netto di 1,4 miliardi di dollari Star, modella, imprenditore e portavoce della reality TV americana. Kim Kardashian è una delle celebrità più famose e ricche del mondo. Kim guadagna tra $ 50 e $ 80 milioni all’anno dalle sue varie iniziative e dall’espansione dell’impero. Kim ha guadagnato $ 72 milioni dai suoi vari sforzi.tra giugno 2018 e giugno 2019 e $ 50 milioni tra giugno 2019 e giugno 2020. Per un certo periodo, gli accordi di licenza e di sponsorizzazione rappresentavano una parte considerevole dei guadagni annuali di Kim. Ha fatto una piccola fortuna, ad esempio, dalle royalties generate dal gioco per cellulare”Kim Kardashian: Hollywood.” Il gioco è stato infine scaricato più di 60 milioni di volte e ha generato un fatturato di $ 200 milioni. Kim mantiene il 28% delle entrate dell’app fino ad oggi. I guadagni annuali di Kim al di fuori dell’app mobile provengono da sponsorizzazioni, compensi di apparizione, stipendio per reality TV e sponsorizzazioni a pagamento su Instagram. Ha anche una linea di abbronzatura e una linea di abbigliamento da Sears.

Primi anni di vita e ascesa alla fama

Kim Kardashian è nato a Los Angeles, California, il 21 ottobre 1980. Robert Kardashian, il padre di Kim, era uno degli avvocati difensori di OJ Simpson. Kris Kardashian, conosciuta anche come Kris Jenner, è sua madre. Kim ha iniziato la sua carriera a Hollywood come assistente e stilista di celebrità. Paris Hilton, la sua migliore amica e compagna di società mondane, è stata uno dei suoi primi grandi clienti.

Kim Kardashian ha due sorelle, Kourtney e Khloe Kardashian, così come sua madre, Kris, e due sorellastre, Kendall e Kylie. Bruce Jenner, un ex atleta olimpico, è il padre di Kyle e Kendall (ora noto come Caitlyn Jenner). Kim ha scalato i ranghi delle celebrità negli ultimi dieci anni fino a diventare una delle celebrità più famose e di successo del mondo. È un vero e proprio magnate dei media con un impero commerciale altamente redditizio. L’impero di Kim ora include una linea di cosmetici, compensi per l’apparizione, uno stipendio televisivo, una linea di abbigliamento, prodotti per la perdita di peso, profumi e sponsorizzazioni al dettaglio.

Matrimoni

Lungo la strada, Kardashian ha frequentato alcuni giocatori della NFL, giocatori della NBA e rapper. Si è fidanzata e sposata con il giocatore NBA Kris Humphries nel 2011. Il matrimonio è durato solo 72 giorni. Kim ha guadagnato $ 18 milioni da sponsorizzazioni e diritti televisivi per questo matrimonio.

Kim ha sposato Kanye West, il magnate della musica, dopo una relazione molto pubblicizzata e diverse apparizioni di Kanye in Keeping Up with the Kardashians. La loro figlia, Northwest, è nata il 15 giugno 2013 e loro si sono sposati il ​​24 maggio 2014. Ora hanno tre figli.

Traguardi del patrimonio netto di Kim Kardashian

Abbiamo iniziato a monitorare il patrimonio netto di Kim nell’ottobre 2009. Abbiamo stimato che il suo patrimonio netto all’epoca fosse di $ 10 milioni. Il suo patrimonio netto era aumentato a $ 20 milioni nel 2011. Nel gennaio 2013 valeva $ 40 milioni. Le fortune di Kim sono esplose nei cinque anni successivi … in senso positivo. Nel 2015 valeva $ 85 milioni. Nel 2017, il suo patrimonio netto era quasi raddoppiato a $ 150 milioni. Il patrimonio netto di Kim Kardashian è di $ 350 milioni ad aprile 2020.

Il patrimonio netto di Kim è aumentato a $ 900 milioni il 29 giugno 2020, quando Coty Inc. ha annunciato l’acquisto di una partecipazione del 20% in KKW Beauty per $ 200 milioni. Questa transazione ha valutato il marchio complessivo a $ 1 miliardo. Kim ha mantenuto una quota del 72% dopo la transazione da 720 milioni di dollari.

Il 9 aprile 2020, abbiamo aumentato il patrimonio netto di Kim a 1,4 miliardi di dollari dopo aver appreso che Skims aveva raccolto 154 milioni di dollari con una valutazione di 1,6 miliardi di dollari. Si pensa che possieda tra il 50 e il 60% dell’azienda.

Immobiliare

Kim ha pagato $ 9 milioni per una villa nel quartiere Bel Air di Los Angeles nel 2013. Lei e Kanye hanno speso milioni di dollari per gli aggiornamenti e hanno vissuto in questa casa mentre la loro proprietà di Hidden Hills era in costruzione. Kim ha venduto la casa di Bel Air per 18 milioni di dollari nel 2017.

Kim vive in una grande villa all’interno di una gated community a Hidden Hills, in California, dall’agosto 2014. Kim e Kanye hanno pagato 20 milioni di dollari per la casa da un medico. Il dottore ha pagato 5 milioni di dollari per la casa Lisa Marie Presley nel 2010.

Kim e Kanye hanno trascorso i due anni successivi a ristrutturare completamente la loro casa. Sfortunatamente, Kanye era insoddisfatto del prodotto finito nel 2016, quindi hanno dovuto ricominciare da capo. Hanno acquistato proprietà vicine in due transazioni nel 2019 per aumentare la loro impronta a 7,5 acri. La tenuta comprende due piscine, due centri termali, un vigneto privato, un campo da basket di dimensioni standard e un palazzo su misura.

Guadagni Instagram

Kim riceve un compenso compreso tra $ 300.000 e $ 500.000 per ogni post Instagram pagato. Ha anche guadagnato fino a $ 1 milione. Sappiamo che queste cifre sono corrette perché ha intentato una causa contro Missguided USA nel maggio 2019. Kim ha affermato nella causa che Missguided plagia i suoi abiti e induce i clienti a credere che Missguided stia lavorando agli abiti in collaborazione con lei.

Secondo i documenti del tribunale, Kim guadagna $ 300-500.000 per posta e ha guadagnato fino a $ 1 milione in diverse occasioni. Secondo i documenti, Kim rifiuta molte offerte di marchi a cui non vuole essere associata e seleziona invece un piccolo numero di partner ogni mese.

Riepilogo

Kim Kardashian ha un patrimonio netto stimato di 1,4 miliardi di dollari. È una delle celebrità più famose e ricche del mondo. I suoi guadagni annuali hanno recentemente superato $ 80 milioni.

