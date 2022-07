Diablo II, Tony Hawk ha creato uno sparatutto in prima persona free-to-play per Amazon

Potresti non conoscere Disruptive Games per nome, ma dovresti avere familiarità con il lavoro dello sviluppatore. Lo studio ha supportato lo sviluppo di remake come Diablo II: Resurrected e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Il suo prossimo titolo è un “progetto super segreto” per Amazon Games.

Questa è la dicitura che Disruptive usa sul suo sito Web, dove troverai l’immagine teaser vista all’inizio di questo articolo. A partire da ora, questa è l’unica anteprima che abbiamo visto del gioco in arrivo. Detto questo, possiamo raccogliere qualcosa in più grazie ad alcuni nuovi annunci di lavoro.

Come notato da Top Tier List, Disruptive Games sta assumendo per più posizioni, tutte imperniate su “gameplay collaborativo e multiplayer”. Un ruolo, un progettista audio principale, richiede “FPS, design di armi ed esperienza multiplayer”. Un’altra apertura per un produttore tecnico senior menziona i “sistemi di monetizzazione” e la “passione per i giochi per PC e console basati sui servizi”. Un terzo ruolo, un produttore senior, potrebbe essere già stato ricoperto poiché il collegamento originale non funziona più, ma la Top Tier List ha ottenuto uno screenshot dell’elenco, che menziona una “passione per i giochi free-to-play”.

Quando inizi a mettere insieme questi termini, puoi iniziare a immaginare come appare la nuova IP di Disruptive Games al livello più alto: uno sparatutto multiplayer in prima persona gratuito con elementi live e acquisti in-game. Almeno, questo è ciò che indicano gli annunci di lavoro. Non possiamo confermare nulla fino a quando Disruptive o Amazon non faranno un annuncio.

L’attuale track record di gioco di Amazon è incostante. Lo sparatutto a squadre Crucible è stato lanciato a maggio 2020, ma è stato chiuso nell’ottobre dello stesso anno. L’MMO New World è stato lanciato con un grande successo iniziale e gli aggiornamenti dei contenuti sono continuati anche se i numeri del gioco si sono ridotti. Lost Ark è il vero successo di Amazon Games. Ha contribuito a portare il popolare MMO sudcoreano in Occidente e da quando è stato localizzato ha riscontrato un grande successo e una serie di aggiornamenti.