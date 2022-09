Deve avere estensioni di Chrome nel 2022: dai un’occhiata! Notizie dal clacson

Il numero di estensioni del browser disponibili nel Chrome Store è sia un vantaggio che uno meno per Google Chrome. È il migliore perché offre agli utenti opzioni quasi infinite per migliorare la loro esperienza con Chrome, ma è anche il peggiore poiché potresti non renderti conto di quante fantastiche estensioni ti stai perdendo se non le controlli mai.

Le estensioni di Chrome possono fare di tutto, dalla riorganizzazione completa della posta in arrivo alla schermatura dei siti Web che contengono contenuti per adulti. Ecco una breve selezione delle estensioni di Chrome più utili attualmente disponibili.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Le migliori estensioni di Google Chrome per il 2022

Google Calendar: il miglior servizio di calendario per la gestione e la pianificazione del tempo

Google Calendar è utilizzato da oltre un milione di utenti in tutto il mondo e offre varie funzioni e impostazioni. È considerato 100 volte più potente delle normali estensioni di Chrome del calendario. Inoltre, l’estensione dispone di notifiche desktop e audio e la maggior parte delle buone recensioni su Internet dimostrano la sua capacità superiore di tracciare, gestire e aggiornare rapidamente gli eventi.

Grammarly – Assistente di digitazione basato su cloud

Il plug-in Grammarly Chrome è compatibile con tutti i browser e può essere utilizzato con Google Docs, piattaforme di social media, YouTube e altre applicazioni basate sul Web. È un correttore di bozze all’avanguardia che fornisce suggerimenti in tempo reale per assistere nella correzione di numerosi errori di scrittura come ortografia, punteggiatura, tono di scrittura, grammatica e altro ancora.

Loom: un’estensione gratuita di Google Chrome per la registrazione e la condivisione di messaggi video

L’estensione Loom Chrome è un’applicazione premium per la registrazione dello schermo e l’acquisizione dello schermo con 14 milioni di utenti a cui piace la sua facilità d’uso e l’ampio set di funzionalità. Inoltre, Loom consente agli utenti di condividere istantaneamente i filmati registrati con chiunque utilizzi un collegamento e i video vengono archiviati automaticamente nel cloud.

HubSpot Sales: software di vendita gratuito semplice da usare

HubSpot Sales CRM per Gmail può aiutarti a monitorare la produttività, chiudere più vendite commerciali e semplificare i processi interni. Il plug-in Chrome, utilizzato in oltre 90 paesi e con oltre 30.000 clienti, richiede anche un account HubSpot gratuito. Fai crescere e gestisci le relazioni della tua azienda in un database centralizzato e interagisci con i lead in una piattaforma semplice.

LastPass – Gestore password online (Freemium)

LastPass è un modo sicuro per tenere traccia di tutte le tue password su diversi dispositivi. Puoi salvare la password per un’app specifica, come Netflix o Amazon, una volta, e da allora in poi verrà visualizzata nel vault LastPass per un accesso rapido. L’opzione gratuita è limitata a un singolo dispositivo (mobile o desktop), ma l’opzione premium è disponibile su tutti i dispositivi.

Estensione di Chrome Everhour: potente monitoraggio del tempo

Everhour è una popolare estensione di Chrome per il monitoraggio del tempo del personale e può aiutarti a gestire facilmente budget, fatturazione dei clienti e buste paga. Funziona bene con una varietà di browser e software, inclusi Asana, Jira, Basecamp, GitHub e altri.

Schermata impressionante: il miglior strumento di cattura e registrazione dello schermo gratuitamente

Con oltre 3 milioni di utenti, Awesome Screenshot è uno strumento di cattura e registrazione dello schermo 2 in 1. Awesome Screenshot ha oltre dieci anni di esperienza e offre un eccellente servizio clienti, oltre a una serie di nuove funzionalità, come la registrazione a 720p, 1080p e 4K. Questo componente aggiuntivo è semplice da usare, non ha pubblicità e offre scelte di condivisione istantanea.

Checker Plus per Gmail: l’estensione più rapida e semplice per la gestione di più account e-mail

Checker Plus è un’estensione di Gmail che ti consente di gestire più account e ha oltre un milione di utenti. Questa estensione a 5 stelle ti consente di leggere, contrassegnare o eliminare e-mail senza dover accedere al sito Web di Gmail.

StayFocused: un’estensione di Chrome che blocca i siti Web che fanno perdere tempo

StayFocusd è un componente aggiuntivo che aiuta gli utenti a concentrarsi sul proprio lavoro limitando la quantità di tempo trascorso a navigare su vari siti Web come social media o YouTube. Inoltre, consente di designare orari specifici per diversi siti Web; trascorso tale tempo, questa estensione li bloccherà per la giornata.

Ti consente inoltre di vietare non solo i siti, ma anche i sottodomini, i percorsi o i contenuti in-page come giochi o video.

RescueTime – Estensione di Chrome per il monitoraggio automatico del tempo e la gestione del tempo

RescueTime è un’altra app di monitoraggio del tempo che funziona con i dispositivi Google Chrome e ChromeOS. Questo componente aggiuntivo fornisce un’idea chiara di ciò che gli utenti hanno fatto durante il giorno. Prendi in carico la tua vita digitale, concentrati sui tuoi obiettivi e tieni automaticamente traccia delle tue attività quotidiane.

Buffer: un’estensione gratuita per la gestione degli account dei social network

Buffer è un’estensione di Chrome che ti consente di condividere materiale da qualsiasi punto di Internet su piattaforme come Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e Pinterest. Pubblica gli elementi sulle piattaforme di social network immediatamente o programmali per dopo. Inoltre, ci sono quasi 140.000 utenti dell’estensione e tutti i contenuti vengono sincronizzati istantaneamente con l’account desktop o mobile.

Nel 2019, navigare in Internet può essere una proposta pericolosa. Le tue informazioni possono essere raccolte praticamente ovunque e in qualsiasi momento e può essere difficile determinare se i siti Web sono sicuri.

È qui che entra in gioco HTTPS Everywhere. Il semplice plug-in di Chrome ti consente di modificare qualsiasi sito Web da “http” a “https”, il che implica che è protetto e più sicuro. Un’estensione del browser non può risolvere tutti i problemi di Internet, ma HTTPS Everywhere si concentra su un’attività e la esegue bene.

Da leggere: CPU desktop AMD Ryzen 7000: controlla le sue specifiche e la data di rilascio!

Conclusione

Come puoi vedere, il Chrome Web Store è ricco di utili componenti aggiuntivi. Molti dei suddetti componenti aggiuntivi e app hanno lo scopo di aumentare la produttività, a casa o al lavoro. Spero che queste estensioni ti siano utili. Resta sintonizzato con noi per le notizie e gli aggiornamenti tecnologici più recenti!