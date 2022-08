Destroy All Humans 2 Reprobed 2022 data di rilascio, ora e bonus per il preordine

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Distruggi tutti gli umani 2 Reprobed Il remake del 2022 uscirà è quasi arrivato e puoi preordinarlo subito per ottenere un bonus davvero carino.

Le recensioni sono per il remake e sono per lo più giuste. Attualmente si trova a 70 su Metacritic per PS5 e punti vendita come God is a Geek lo hanno elogiato come un “gioia indotto dal caos” nonostante un po ‘di umorismo obsoleto.

Indipendentemente da eventuali recensioni positive o negative, i fan hanno aspettato un’eternità per questo remake, e la buona notizia è che invaderai la Terra e giocherai di nuovo con esseri umani gracili in pochi giorni.

Distruggi tutti gli umani! 2 | Trailer dell’annuncio riprovato BridTV 5074 Distruggi tutti gli umani! 2 | Trailer dell’annuncio riprovato https://i.ytimg.com/vi/cl8fokvSrTw/hqdefault.jpg 867403 867403 centro 13872

Quando esce Destroy All Humans 2 Reprobed?

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Distruggi tutti gli umani 2 Reprobed uscirà alle 06:00 PT, alle 09:00 ET e alle 14:00 BST del 30 agosto.

Queste ore vengono per gentile concessione del negozio PSN. Non sono stati confermati da THQ Nordic al momento della scrittura e non è noto se gli orari di lancio saranno gli stessi su Xbox e Steam.

Che tu sia un fan di ritorno dal 2006 o qualcuno pronto a far scoppiare la loro ciliegina Destroy All Humans, sarai felice di sapere che esiste una cooperativa locale per due giocatori con schermo diviso. La sfortunata notizia è che non esiste una cooperativa online.

Oltre a una grafica altamente rinnovata, il remake include anche un’incredibile colonna sonora su Spotify che include Elvis, David Bowie e Billy Joel.

Aggiorneremo questo articolo se viene annunciato qualcosa di nuovo sugli orari di lancio.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Chiama un Meteor Strike per distruggere interi edifici o, una volta potenziato, l’intera area. È troppo lavoro? Chiama l’ex custode e cuoco della nave madre, Gastro, per accompagnarti e sparare a tutti sulla tua strada. #DestroyAllHumans #LicencedToProbe pic.twitter.com/fix6rjmaa1 — THQ Nordic @ gamescom nella Hall 8! (@THQNordic) 25 agosto 2022

Visualizza Tweet

Bonus per il preordine del remake

Il bonus pre-ordine per qualsiasi edizione del Distruggi tutti gli umani 2 Reprobed Il remake del 2022 è il DLC multiplayer autonomo Clone Carnage per DAH 1.

Di seguito troverai i prezzi e i bonus per ogni edizione (tramite Steam e PSN Store):

Standard – £ 34,99:

Bonus pre-ordine (Clone Carnage)

Dressed to skill edition – £ 47,99:

Bonus pre-ordine (Clone Carnage)

Confezione di pelle

DLC Sfida

Pacchetto Jumbo – £ 64,99:

Bonus pre-ordine (Clone Carnage)

Confezione di pelle

DLC Sfida

Distruggi tutti gli esseri umani 1

Distruggi All Humans 1 skin pack

Mostra tutto

In altre notizie, Dov’è Xur? Destiny 2 Posizione oggi (26 agosto)