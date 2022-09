Destiny 2 su dispositivi mobili sembra ancora più probabile dopo i nuovi brevetti Bungie

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di un gioco Destiny per dispositivi mobili un anno intero fa, quando un annuncio di lavoro di Bungie suggeriva che un progetto del genere era in lavorazione. Ora sono state scoperte ulteriori prove e sembra abbastanza probabile che saremo in grado di tenere Destiny nel palmo della nostra mano in futuro.

Il Game Post ha scoperto una serie di sei brevetti depositati da Bungie all’inizio di quest’anno ma pubblicati solo di recente. Come puoi vedere dall’immagine di esempio qui sotto, i brevetti ruotano attorno ai controlli touch screen. Nella raccolta di brevetti sono presenti anche gesti di puntamento automatico e scorrimento. Inoltre, sembra esserci un’opzione per trasmettere il gameplay su uno schermo vicino controllandolo dal dispositivo mobile. Se sei a casa, avrebbe senso avviare il PC o la console e giocare a quel punto, ma il casting di giochi per dispositivi mobili sarebbe una buona opzione mentre sei in viaggio.

Immagine tramite Patentscope

Insieme a questi concetti di controllo mobile e casting, Bungie sta anche lavorando a un motore di gioco mobile completamente nuovo. Un elenco di lavoro per un ingegnere di piattaforme mobili ad aprile menzionava che lo studio stava cercando di “raggiungere i giocatori su dispositivi iOS e Android”. Destiny 2 ha già una popolare app complementare, ma questo implicava qualcosa di molto diverso, qualcosa che sarebbe necessario per far funzionare Destiny stesso su dispositivi mobili.

C’è ancora di più in lavorazione in Bungie oltre ai contenuti mobili. Ancora un altro elenco di lavoro suggeriva che lo studio stesse sviluppando un gioco di “esport d’azione in terza persona”, qualcosa di diverso da Destiny. In precedenza, lo studio ha assunto il direttore dell’animazione di League of Legends Derick Tsai con l’intento di creare film e programmi TV di Destiny. Fa tutto parte del piano di Bungie di estendere il mondo di Destiny oltre i soli giochi.

Ma per quanto riguarda i giochi, la prossima espansione in arrivo su Destiny 2 è Lightfall, che manderà i giocatori su Neptune e consentirà loro di esercitare nuovi poteri di Strand. Lightfall verrà lanciato il 28 febbraio 2023.