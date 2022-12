Destiny 2 rivela la Stagione del Serafino, portando la lotta al nemico

Dopo nessun marketing e diversi piccoli suggerimenti, Bungie ha rilasciato il trailer della Stagione 19 di Destiny 2, chiamandolo propriamente la Stagione del Serafino. Questa stagione si concentrerà su Rasputin, la grande intelligenza artificiale Anastasia Bray inserita in un engram e che ora intende ricostruire. Spetterà ai giocatori ricostruire questo complicato sistema di intelligenza artificiale per il resto della stagione.

I giocatori dovranno infiltrarsi dietro le linee nemiche per ricostruire pezzi di Rasputin mentre si preparano per l’imminente arrivo del Testimone, il principale nemico che si è rivelato dopo la fine dell’espansione The Witch Queen, che sarà un alleato di Calus in Lightfall.

Oltre a ricostruire la mente bellica e il fulcro della stagione, non è stato rivelato molto altro in questo trailer iniziale. Abbiamo visto un Exo, che molti credono essere Clovis. Dovremo aspettare fino a quando Bungie non rivelerà di più quando verranno rilasciate le note sulla patch appropriate e scopriremo il nuovo ciclo di gioco.

Prima della caduta dal trailer, non si sapeva molto di questa prossima stagione. Bungie ha tenuto queste informazioni vicino al petto e ad alcuni fan non è piaciuto. Prima dell’arrivo della prossima stagione, poche informazioni vengono condivise ore prima dell’uscita. Molti fan di Destiny 2 vogliono vedere più clamore e accumulo prima di entrare nella stagione. Si spera che Bungie prenda in considerazione l’adeguamento del suo corso di marketing in futuro.

La Stagione del Serafino arriverà più tardi oggi, quando i server torneranno alle 12:00 ET. Probabilmente ci sarà un aggiornamento, quindi se hai problemi ad entrare nel gioco, assicurati di eseguire Destiny 2 attraverso un rapido aggiornamento prima di provare a tornare indietro.